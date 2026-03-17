Los Imaginarios: Estreno en Cines de Guatemala

La película "Los Imaginarios", dirigida por el cineasta Javier Borrayo, se posiciona como una de las propuestas más intrigantes del cine contemporáneo y llega esta semana a los cines guatemaltecos. La cinta guatemalteca ha despertado expectativa entre los amantes del cine psicológico y experimental.
Con un enfoque profundamente introspectivo y una narrativa que combina elementos especulativos, esta producción invita al espectador a cuestionar los límites entre la realidad y la mente. El filme cuenta con las actuaciones de Jonathan Santandrea, Michelle Guillén, Diego Arango y Paola Figueroa.
Los actores dan vida a un grupo de jóvenes que, tras la aparición de misteriosos objetos en el cielo, continúan con su rutina diaria sin sospechar que algo en su interior comienza a transformarse. Lo que inicialmente parece un fenómeno externo pronto se convierte en un reflejo de lo humano, mostrando cómo la mente puede ser frágil, pero también expansiva.
A lo largo de la historia, "Los Imaginarios" plantea una premisa inquietante: aquello que vemos afuera puede ser, en realidad, una manifestación de lo que ocurre dentro de nosotros. La vida cotidiana de los personajes se ve atravesada por lo invisible, generando una tensión constante entre lo real y lo imaginado, entre la estabilidad emocional y el colapso interno.
Más de Los Imaginarios
Uno de los puntos más destacados de la película es su abordaje de la salud mental desde una perspectiva poco convencional. Lejos de los retratos tradicionales, la cinta propone una exploración simbólica donde cada fractura emocional también representa una apertura hacia nuevas formas de comprender la existencia.
En este sentido, el filme logra conectar con audiencias que buscan historias profundas, capaces de generar reflexión más allá del entretenimiento.
El viaje de los personajes transita entre extremos emocionales: la euforia y el vacío, la lucidez y la pérdida. En ese recorrido, se desdibujan los límites del yo, dando paso a una narrativa que desafía las estructuras clásicas del cine y apuesta por una experiencia sensorial y psicológica.