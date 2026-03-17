 Altercado viral: Teyana Taylor y guardia en los Oscars
Farándula

Se hace viral el altercado entre Teyana Taylor y un guardia en los Oscar

La actriz nominada habló de su encontronazo con un agente en la premiación de la Academia, mientras su película "One Battle After Another" se coronaba.

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Teyana Taylor, Instagram
Teyana Taylor / FOTO: Instagram

Teyana Taylor protagonizó uno de los momentos más comentados de la entrega de los Premios Oscar 2026 luego de un altercado inesperado con un guardia de seguridad, un episodio que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La noche del domingo, Teyana Taylor explicó que su respuesta fue desencadenada por una actitud que consideró injustificada y provocativa. 

"La gente suele sacar conclusiones apresuradas, pero no tolero la falta de respeto, especialmente cuando no hay motivo", afirmó de manera contundente.

De acuerdo con testigos que hablaron para Variety, la situación comenzó justo después de que "One Battle After Another" obtuvo el premio a Mejor Película. Mientras la emoción inundaba el lugar, el elenco y parte del equipo, incluyendo altos ejecutivos de Warner Bros. como Pam Abdy y Mike DeLuca, intentaron subir al escenario para inmortalizar el momento con una foto grupal.

Según la versión difundida, Teyana Taylor bajó a buscar a Pam y, al intentar regresar al escenario, un guardia se interpuso físicamente.

El guardia no solo bloqueó el paso, sino que colocó las manos sobre Taylor. En un video, que se ha compartido en numerosas ocasiones en redes, se puede ver a la actriz diciéndole a quien le ha empujado:

"Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer". Taylor repite en varias ocasiones que se trata de un comportamiento "muy grosero".

La tensión aumentó cuando, según los testigos, el guardia le exigió a la actriz: "Me debes una disculpa", lo que profundizó el malestar de la actriz.

La respaldan

La Academia de Cine ha emitido un comunicado en el que ha declarado su apoyo a la actriz Teyana Taylor, nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar, después de que una persona de seguridad la empujara cuando trataba de subirse al escenario para hacerse una foto, según publica Variety.

"Aunque el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, SIS, la experiencia de cada uno de nuestros invitados es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable", han señalado.

Teyana Taylor deja ver sin censura sus atributos en las calles de París

La actriz nominada al Oscar 2026 llego a Paris Washion Week con un atrevido atuendo que no dejó nada a la imaginación.

A lo que la actriz ha contestado, en sus redes sociales, agradeciendo la reacción de la academia. "Aprecio mucho vuestro amor y apoyo incondicionales".

"Nos entristeció enormemente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Óscar anoche -añade el comunicado-. Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido extraordinaria"

La academia agradece a Tayana Taylor su "entereza" y asegura que está tomando las medidas necesarias "para garantizar que esto no vuelva a suceder".

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