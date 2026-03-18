Bonnie Blue: Acusada de Simular Acto Íntimo en Londres

Una reconocida actriz de cine para adultos, conocida como Bonnie Blue, enfrenta serias consecuencias legales tras realizar un acto que ha generado controversia en el Reino Unido.
La joven de 26 años fue acusada de simular un acto sexual frente a la embajada de Indonesia, ubicada en Londres, y será llevada ante la justicia británica por este incidente.
Las autoridades inglesas informaron públicamente que Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, podría enfrentar hasta seis meses de prisión si el tribunal la declara culpable.
El episodio se registró cuando la influencer se grabó sosteniendo la bandera de Indonesia cerca de la residencia oficial del país asiático en la capital del Reino Unido. Según el reporte, en el video aparece rodeada de varios hombres portando capuchas y máscaras.
El material audiovisual se compartió a través de redes sociales y provocó la reacción inmediata de las autoridades. El medio británico The Sun detalló que el polémico video se grabó el lunes 15 de diciembre de 2025 en Great Peter Street, no lejos de la embajada.
Esta acción desencadenó una investigación policial que rápidamente identificó a la protagonista del clip.
Según los reportes oficiales, la policía interrogó a Tia Billinger el martes 2 de febrero bajo precaución y posteriormente trasladó el caso a la Fiscalía de la Corona, que autorizó el inicio del proceso penal. Los investigadores señalaron que la acusada es residente de Draycott, Derbyshire, un detalle incluido en los documentos públicos del caso.
Procedimiento judicial y repercusiones
El proceso legal avanza de manera expedita. Las autoridades presentaron una requisición postal a la acusada el lunes 16 de marzo, informándole oficialmente sobre el cargo que enfrenta.
Se espera que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el miércoles 22 de abril, donde deberá responder por los hechos.
La justicia británica detalló que la acusación no está relacionada solo con el gesto obsceno, sino con la repercusión pública y la proximidad al edificio diplomático, lo que podría agravar la situación de la influencer.
Las autoridades aclararon que la Fiscalía de la Corona dictaminó que existían pruebas suficientes para proceder judicialmente contra la joven.
La protagonista de este caso ha ganado notoriedad en internet por su polémica carrera y por asegurarse el apodo de "la actriz que estuvo con mil hombres". La publicación del video detonó una oleada de comentarios en redes sociales, tanto de apoyo como de crítica, lo que puso mayor atención sobre la resolución judicial.