 Fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
Farándula

Los Increíbles 32 y 'Lilo & Stitch 22 tienen fecha de estreno confirmada

Disney apuesta fuerte por la nostalgia y confirma el regreso de dos de sus franquicias más queridas.

Compartir:
los increibles,
los increibles / FOTO:

Disney sigue apostando por la nostalgia y el éxito probado de sus franquicias más queridas.  La compañía anunció oficialmente las fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2, dos producciones que ya generan alta expectativa entre los fanáticos del cine animado y familiar.

El anuncio se dio durante una presentación corporativa encabezada por ejecutivos del estudio, donde se reveló que ambas películas llegarán a la pantalla grande en el verano de 2028, consolidando una de las temporadas más fuertes para la industria cinematográfica. Según la información oficial, la secuela en acción real de Lilo & Stitch 2 se estrenará el 26 de mayo de 2028, mientras que Los Increíbles 3 llegará poco después, el 16 de junio de 2028.

Ambos lanzamientos estarán separados por apenas tres semanas, lo que evidencia la fuerte estrategia de Disney para dominar la taquilla durante esa temporada clave del año. Los Increíbles es una de las franquicias más exitosas de Pixar. La segunda entrega, estrenada en 2018, dejó altas expectativas, por lo que esta tercera película marcará el regreso de la familia Parr tras más de una década.

Aunque el director original Brad Bird no estará al frente, seguirá involucrado como guionista y productor, mientras que la dirección recaerá en Peter Sohn. Por otro lado, Lilo & Stitch 2 continuará la historia en formato live action, tras el éxito de la primera adaptación estrenada en 2025, que logró gran impacto en taquilla.

Más de Lilo & Stitch

La historia de Lilo y el carismático experimento 626 ha sido una de las más entrañables del universo Disney, centrada en el valor de la familia y la amistad, lo que asegura una fuerte conexión emocional con nuevas generaciones. El lanzamiento de estas secuelas forma parte de una estrategia más amplia de Disney para fortalecer su catálogo con historias ya consolidadas, combinando nostalgia con nuevas propuestas narrativas.

Andrea Legarreta revela que Bruno Mars la rechazó: la historia que sorprendió en vivo

Andrea Legarreta sorprendió al revelar un inesperado encuentro con Bruno Mars que no salió como esperaba.

Además, ambas producciones se integran a un ambicioso calendario que incluye otras secuelas y proyectos en desarrollo, lo que confirma que el estudio continuará apostando por sus marcas más reconocidas en los próximos años.

En Portada

Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautadost
Nacionales

Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautados

06:31 PM, Mar 18
Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora

07:53 PM, Mar 18
La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroaméricat
Nacionales

La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroamérica

09:39 PM, Mar 18
Marquense derrota al líder y sale de zona del descenso por el momento t
Deportes

Marquense derrota al líder y sale de zona del descenso por el momento

09:55 PM, Mar 18
¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?t
Deportes

¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?

08:38 PM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos