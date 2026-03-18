Disney sigue apostando por la nostalgia y el éxito probado de sus franquicias más queridas. La compañía anunció oficialmente las fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2, dos producciones que ya generan alta expectativa entre los fanáticos del cine animado y familiar.
El anuncio se dio durante una presentación corporativa encabezada por ejecutivos del estudio, donde se reveló que ambas películas llegarán a la pantalla grande en el verano de 2028, consolidando una de las temporadas más fuertes para la industria cinematográfica. Según la información oficial, la secuela en acción real de Lilo & Stitch 2 se estrenará el 26 de mayo de 2028, mientras que Los Increíbles 3 llegará poco después, el 16 de junio de 2028.
Ambos lanzamientos estarán separados por apenas tres semanas, lo que evidencia la fuerte estrategia de Disney para dominar la taquilla durante esa temporada clave del año. Los Increíbles es una de las franquicias más exitosas de Pixar. La segunda entrega, estrenada en 2018, dejó altas expectativas, por lo que esta tercera película marcará el regreso de la familia Parr tras más de una década.
Aunque el director original Brad Bird no estará al frente, seguirá involucrado como guionista y productor, mientras que la dirección recaerá en Peter Sohn. Por otro lado, Lilo & Stitch 2 continuará la historia en formato live action, tras el éxito de la primera adaptación estrenada en 2025, que logró gran impacto en taquilla.
Más de Lilo & Stitch
La historia de Lilo y el carismático experimento 626 ha sido una de las más entrañables del universo Disney, centrada en el valor de la familia y la amistad, lo que asegura una fuerte conexión emocional con nuevas generaciones. El lanzamiento de estas secuelas forma parte de una estrategia más amplia de Disney para fortalecer su catálogo con historias ya consolidadas, combinando nostalgia con nuevas propuestas narrativas.
Además, ambas producciones se integran a un ambicioso calendario que incluye otras secuelas y proyectos en desarrollo, lo que confirma que el estudio continuará apostando por sus marcas más reconocidas en los próximos años.