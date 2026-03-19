Jorge Drexler lanza 'Taracá' y dará show en Guatemala

El reconocido cantautor uruguayo Jorge Drexler abre una nueva etapa artística con el lanzamiento de su álbum "Taracá" y confirma su regreso a Guatemala con un concierto que promete una experiencia íntima, rítmica y profundamente poética.
Con más de tres décadas de carrera y una obra consolidada en la música internacional, Jorge Drexler vuelve a sorprender al público con el lanzamiento de su nuevo álbum "Taracá", un proyecto que representa una evolución sonora y conceptual dentro de su trayectoria artística.
El cantautor, reconocido por su estilo introspectivo y su capacidad de fusionar poesía, ciencia y experimentación musical, propone en este trabajo un diálogo entre tradiciones y modernidad. A lo largo de quince discos de estudio, Drexler ha desarrollado una identidad propia que lo ha llevado a escenarios de todo el mundo, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea en español.
"TARACÁ", un disco de puentes culturales y generacionales
El nuevo álbum se presenta como una obra que conecta territorios, generaciones y estilos musicales. Uruguay, Puerto Rico y España se convierten en los vértices simbólicos de un proyecto que apuesta por la diversidad sonora y el intercambio creativo.
El candombe uruguayo funciona como eje central de los once temas que componen el disco. En estas canciones, la percusión y la palabra adquieren un protagonismo especial, dando forma a una narrativa musical que explora las emociones humanas desde una perspectiva íntima y universal.
El título "Taracá" surge como una aféresis de la frase "estar acá", y al mismo tiempo evoca el ritmo del tambor chico del candombe. Esta dualidad resume la esencia del álbum: una invitación a habitar el presente y a conectar con las raíces culturales a través de la música.
Colaboraciones que enriquecen el sonido del álbum
El proyecto reúne a una amplia comunidad artística que aporta diferentes matices al resultado final. Entre las colaboraciones destacan la participación de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, el músico Américo Young, la rapera puertorriqueña Young Miko, el guitarrista Julio Cobeli y la cantaora flamenca Ángeles Toledano.
Esta diversidad de influencias convierte al disco en un mosaico musical que dialoga con distintos géneros y tradiciones. La producción estuvo a cargo de Lucas Piedra Cueva, Mauro, Tadu Vázquez, Gabo Lugo, Facundo Balta y el propio Drexler, mientras que la mezcla fue realizada por Carles "Campi" Campón y el mastering por Fred Kevorkian.
Un universo visual que acompaña la propuesta sonora
Además del componente musical, "Taracá" destaca por su propuesta visual. El diseño artístico del álbum fue desarrollado por Bandiz Studio, integrado por David Heofs y Sergio Polvorinos, quienes crearon una identidad gráfica que complementa el concepto creativo del disco.
Los visuales o lyric videos de cada canción fueron codirigidos por Joana Colomar y Rodrigo Méndez, mientras que el videoclip del tema "Toco madera" estuvo a cargo de Mario Arenas, a partir de una idea del propio Drexler.
El lanzamiento mundial fue acompañado por un showcase grabado en Montevideo, donde el artista interpretó algunos temas del álbum en un formato íntimo que permite apreciar la riqueza sonora del proyecto y el pulso musical del Uruguay contemporáneo.
Drexler anuncia concierto en Guatemala
Como parte de la gira internacional de presentación de "Taracá", Jorge Drexler confirmó su regreso a Guatemala con un concierto programado para el 10 de septiembre de 2026 en Fórum Majadas.
El espectáculo promete ser un recorrido por las nuevas canciones del álbum, así como por los éxitos que han marcado su carrera.
Las entradas estarán disponibles en distintas localidades con precios diferenciados, y la preventa incluye un descuento especial para quienes adquieran sus boletos con anticipación.
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