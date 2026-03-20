Embajada de Guatemala en Corea: Guía para Fans de BTS

El esperado regreso del grupo surcoreano BTS ha generado gran emoción entre sus seguidores alrededor del mundo, incluyendo a la comunidad guatemalteca que se prepara para viajar a Corea del Sur y ser parte de este acontecimiento musical.
En este contexto, la Embajada de Guatemala en Corea emitió un mensaje oficial para dar la bienvenida a los connacionales que visitarán el país con motivo del evento.
Apoyo y ubicación de la sede diplomática
Según el comunicado, la sede diplomática guatemalteca se encuentra ubicada en el distrito de Jung-gu, en la ciudad de Seúl, muy cerca del lugar donde se llevará a cabo el concierto. Esto permitirá brindar asistencia consular a los ciudadanos guatemaltecos en caso de ser necesario durante su estancia.
Recomendaciones para los viajeros
La Embajada también compartió una serie de recomendaciones importantes para quienes viajarán a Corea del Sur:
· Llevar consigo una copia del pasaporte y evitar portar el documento original salvo que sea estrictamente necesario.
· Mantener las pertenencias siempre resguardadas para prevenir extravíos o robos.
· Respetar las indicaciones de las autoridades locales y cumplir con las normas de seguridad.
· Ubicar previamente el alojamiento y las rutas de transporte para facilitar la movilidad.
· Guardar los datos de contacto de la Embajada ante cualquier eventualidad.
El esperado regreso del grupo surcoreano BTS ha generado gran emoción entre sus seguidores alrededor del mundo, incluyendo a la comunidad guatemalteca que se prepara para viajar a Corea del Sur y ser parte de este acontecimiento musical.
En este contexto, la Embajada de Guatemala en Corea emitió un mensaje oficial para dar la bienvenida a los connacionales que visitarán el país con motivo del evento.
Mensaje a la comunidad ARMY
La representación diplomática envió además un saludo especial a la comunidad guatemalteca y a los seguidores del grupo, conocidos como ARMY, invitándolos a disfrutar esta experiencia de manera segura y responsable. Asimismo, reiteró su compromiso de acompañar y asistir a los connacionales en el exterior.
Dónde ver el regreso de BTS
El esperado show de regreso del grupo surcoreano BTS, titulado BTS The Comeback Live | Arirang, se realizará el próximo 21 de marzo de 2026 en la histórica plaza Gwanghwamun, en Seúl, Corea del Sur, un emblemático espacio ubicado frente al palacio Gyeongbokgung.
El espectáculo comenzará a las 8:00 de la noche (hora de Corea del Sur) y marcará el retorno oficial del grupo a los escenarios tras varios años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.
El concierto será transmitido en vivo y de forma exclusiva a nivel mundial por la plataforma Netflix, permitiendo que millones de seguidores puedan seguir el evento desde distintos países.
En Centroamérica, incluyendo Guatemala, la transmisión podrá verse aproximadamente a las 5:00 de la mañana del 21 de marzo, debido a la diferencia horaria con Corea del Sur.
Estreno del documental sobre su regreso
Como parte del esperado comeback, BTS también lanzará el documental BTS: The Return, que mostrará el proceso de reunión del grupo y la preparación de su nuevo álbum. Este material estará disponible en Netflix a partir del 27 de marzo de 2026, ofreciendo a los fans contenido exclusivo detrás de cámaras y testimonios de los integrantes.