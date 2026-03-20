 Stevie Young: Hospitalización de Emergencia en Argentina
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¿Qué le pasó a Stevie Young? El músico fue hospitalizado de emergencia en Argentina

Preocupación entre los seguidores del rock: Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue hospitalizado de emergencia en Buenos Aires en plena gira latinoamericana.

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Stevie Young AC/DC , Redes sociales
Stevie Young AC/DC / FOTO: Redes sociales

El guitarrista británico Stevie Young, integrante de la legendaria banda AC/DC, fue hospitalizado de emergencia en Buenos Aires tras presentar un malestar físico poco después de llegar a la capital argentina. El incidente ocurrió en medio de la gira internacional del grupo, que se encuentra recorriendo distintos países de América Latina.

De acuerdo con el comunicado difundido por el equipo de la banda, el músico fue ingresado a una clínica local como medida preventiva para realizarle estudios médicos y monitorear su estado de salud. La información oficial indicó que el artista se encuentra estable, de buen ánimo y sin complicaciones graves, lo que llevó tranquilidad a los seguidores del grupo alrededor del mundo.

Estado actual del músico

El entorno cercano a la agrupación aseguró que Stevie Young respondió favorablemente a la atención médica recibida y permanece bajo observación mientras continúa con los chequeos correspondientes. Fuentes del equipo señalaron que el guitarrista está motivado por retomar sus compromisos artísticos y mantiene la intención de presentarse en los próximos conciertos programados en Argentina.

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la causa del malestar, el ingreso al hospital fue descrito como una decisión prudente ante la intensidad del calendario de presentaciones y los constantes desplazamientos propios de una gira internacional.

La gira latinoamericana de AC/DC

AC/DC se encuentra realizando una serie de conciertos en Sudamérica como parte de su actual tour mundial. Tras su paso por Chile, la banda tiene previstos varios espectáculos en Buenos Aires antes de continuar hacia México, donde ofrecerá nuevas presentaciones durante el mes de abril.

Este recorrido marca el esperado regreso del grupo a los escenarios de la región, con shows que reúnen a miles de fanáticos del rock clásico. La gira ha sido destacada por su potente puesta en escena y un repertorio que incluye éxitos históricos como Highway to Hell, Back in Black y Thunderstruck.

¿Quién es Stevie Young?

Stevie Young es sobrino del histórico guitarrista Angus Young y se incorporó oficialmente a AC/DC en 2014, sustituyendo a Malcolm Young tras su retiro por motivos de salud. Desde entonces, ha sido una pieza clave en el sonido rítmico de la banda, aportando continuidad al estilo que ha caracterizado al grupo desde sus inicios.

Con una larga trayectoria vinculada al rock, el músico ha participado en grabaciones, giras internacionales y presentaciones multitudinarias que han consolidado su presencia dentro de la agrupación australiana.

Fundada en 1973, AC/DC es considerada una de las bandas más influyentes del rock mundial. Con más de cinco décadas de carrera, ha vendido millones de discos y ha protagonizado giras históricas en distintos continentes. Su energía en vivo y su identidad sonora los han convertido en un referente para varias generaciones de seguidores del género.

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