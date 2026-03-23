Nuevo tráiler de Moana: Dwayne Johnson en el live action

El tráiler oficial del live-action de Moana presenta el primer vistazo completo a Dwayne Johnson en el icónico papel de Maui, marcando un hito para los fans de la historia original de Disney.
La esperada película, que llegará a las salas de América Latina el 9 de julio de 2026, mantiene la esencia de la versión animada y suma a Catherine Lagaʻaia como protagonista.
Transformarse en Maui implicó para Dwayne Johnson hasta dos horas y media de maquillaje diario, con un traje corporal único diseñado por el galardonado maquillador Joel Harlow.
Este proceso añadió unos 18 kilos extra a su cuerpo, una condición que el propio actor calificó como "agotadora pero significativa".
Dwayne Johnson explicó que actuar bajo el peso de las prótesis y el cabello requería ajustar la forma en que expresaba sus emociones, aportando autenticidad a cada escena.
El desafío no fue solo por el volumen de prótesis: la peluca del personaje llegaba a pesar siete libras adicionales cuando se empapaba durante las grabaciones en el agua.
}La producción exigió la colaboración de un equipo que alternaba entre tomas para mantener fresco al actor y adaptar el vestuario constantemente, según relató Johnson.
Elenco, producción y construcción del universo Moana
Junto a Dwayne Johnson, el elenco incluye a John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen dando vida a la abuela Tala.
La producción reúne a figuras como Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, con la propia Auliʻi Cravalho, voz original de Moana, como productora ejecutiva, una apuesta por la continuidad y autenticidad.
La visión teatral de Thomas Kail, conocido por "Hamilton" e "In the Heights", llevó a que la aldea de Motunui se construyera en físico, recreando el ambiente isleño y complementando el enfoque de actuación en vivo.
El guion sigue de cerca el relato original: Moana, hija del jefe de Motunui, es elegida por el océano para restaurar el corazón de la diosa Te Fiti, robado por Maui siglos atrás. Las canciones originales fueron compuestas por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, quien también es responsable de la banda sonora. Esta apuesta llega tras el éxito mundial de la franquicia, con "Moana 2" rompiendo la barrera de los mil millones de dólares en taquilla.
La combinación de técnica teatral, autenticidad cultural y un enfoque artístico renovado hacen del live-action de Moana una de las producciones más ambiciosas y esperadas de Disney para los próximos años.