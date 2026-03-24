 Conoce a la joven y sexy novia de William Levy
Farándula

Ella es la sexy y muy joven novia de William Levy

El galán de telenovelas confirmó su noviazgo con la enfermera Jenifer Camacho tras compartir una foto donde aparece besándola.

Compartir:
William Levy, Instagram
William Levy / FOTO: Instagram

William Levy, reconocido por su trayectoria en exitosas telenovelas como "Cuidado con el ángel" y "Sortilegio", se ha dado una nueva oportunidad en el amor y ya no se esconde. 

El actor confirmó públicamente su relación con Jenifer Camacho al compartir una imagen donde ambos aparecen besándose en un entorno de lujo y romanticismo, capturada en un exclusivo hotel de Granada, Andalucía.

William Levy sorprendió a sus seguidores al difundir una fotografía en la que se muestra junto a su nueva pareja, quien hasta hace poco había mantenido una presencia discreta en redes sociales.

Jennifer Camacho, enfermera de profesión, fue la primera en revelar detalles de la relación al postear una imagen de sus manos entrelazadas, marcando así el inicio de una nueva etapa sentimental para ambos.

Foto embed
William Levy novia - Instagram

Horas después de que la noticia sacudiera las redes, William Levy se encargó de reafirmar el compromiso compartiendo una imagen donde ambos disfrutan de un romántico beso, resaltando no solo el cariño sino también su felicidad al mostrarse abiertamente como pareja ante millones de personas.

En la instantánea publicada esta semana, se observa la complicidad de la pareja que, además de demostrar su vínculo afectivo, disfruta de las impresionantes vistas que le ofrece Granada. El encuentro ocurrió en el exclusivo Hotel La Casa Juan Ranas, un recinto con historia y renombre local por combinar gastronomía y hospedaje de alta gama.

Foto embed
William Levy - Instagram

La novia del galán

Jennifer Camacho nació en Puerto Rico y trabaja como enfermera de cuidados intensivos, una especialidad que demanda formación técnica avanzada y gran capacidad para actuar en situaciones críticas de salud.

Completó sus estudios en 2023 en la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos. La enfermera reside actualmente en España, lo que coincide con el lugar donde fue fotografiada junto a William Levy.

Hasta su vinculación con William Levy, Camacho se mantenía fuera del ámbito mediático. Su presencia digital se ha incrementado tras ser identificada públicamente, y comparte en redes sociales aspectos de su vida diaria, viajes y experiencias personales. 

La presentación de Camacho ocurre después de la ruptura sentimental de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, relación que duró casi veinte años y de la que nacieron dos hijos. Ambos señalaron que la separación, producida en abril de 2024, respondió a diferencias personales, procesos individuales y desgaste emocional.

Foto embed
Jenifer Camacho - Instagram

En Portada

Bloquean carreteras en rechazo al alza de precios de los combustiblest
Nacionales

Bloquean carreteras en rechazo al alza de precios de los combustibles

07:16 AM, Mar 24
Gobierno activa medidas para frenar impacto del alza de combustiblest
Nacionales

Gobierno activa medidas para frenar impacto del alza de combustibles

08:01 AM, Mar 24
Fuerte colisión complica tránsito en zona 6 de Villa Nuevat
Nacionales

Fuerte colisión complica tránsito en zona 6 de Villa Nueva

06:32 AM, Mar 24
Orlando City anuncia el fichaje de Antoine Griezmannt
Deportes

Orlando City anuncia el fichaje de Antoine Griezmann

08:19 AM, Mar 24
Lester Martínez ya está de vuelta en Guatemalat
Deportes

Lester Martínez ya está de vuelta en Guatemala

07:52 AM, Mar 24

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalIránEstados UnidosMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos