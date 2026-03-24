Conoce a la joven y sexy novia de William Levy

William Levy, reconocido por su trayectoria en exitosas telenovelas como "Cuidado con el ángel" y "Sortilegio", se ha dado una nueva oportunidad en el amor y ya no se esconde.
El actor confirmó públicamente su relación con Jenifer Camacho al compartir una imagen donde ambos aparecen besándose en un entorno de lujo y romanticismo, capturada en un exclusivo hotel de Granada, Andalucía.
William Levy sorprendió a sus seguidores al difundir una fotografía en la que se muestra junto a su nueva pareja, quien hasta hace poco había mantenido una presencia discreta en redes sociales.
Jennifer Camacho, enfermera de profesión, fue la primera en revelar detalles de la relación al postear una imagen de sus manos entrelazadas, marcando así el inicio de una nueva etapa sentimental para ambos.
Horas después de que la noticia sacudiera las redes, William Levy se encargó de reafirmar el compromiso compartiendo una imagen donde ambos disfrutan de un romántico beso, resaltando no solo el cariño sino también su felicidad al mostrarse abiertamente como pareja ante millones de personas.
En la instantánea publicada esta semana, se observa la complicidad de la pareja que, además de demostrar su vínculo afectivo, disfruta de las impresionantes vistas que le ofrece Granada. El encuentro ocurrió en el exclusivo Hotel La Casa Juan Ranas, un recinto con historia y renombre local por combinar gastronomía y hospedaje de alta gama.
La novia del galán
Jennifer Camacho nació en Puerto Rico y trabaja como enfermera de cuidados intensivos, una especialidad que demanda formación técnica avanzada y gran capacidad para actuar en situaciones críticas de salud.
Completó sus estudios en 2023 en la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos. La enfermera reside actualmente en España, lo que coincide con el lugar donde fue fotografiada junto a William Levy.
Hasta su vinculación con William Levy, Camacho se mantenía fuera del ámbito mediático. Su presencia digital se ha incrementado tras ser identificada públicamente, y comparte en redes sociales aspectos de su vida diaria, viajes y experiencias personales.
La presentación de Camacho ocurre después de la ruptura sentimental de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, relación que duró casi veinte años y de la que nacieron dos hijos. Ambos señalaron que la separación, producida en abril de 2024, respondió a diferencias personales, procesos individuales y desgaste emocional.