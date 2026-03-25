Rosalía Acusada de 'Ritual Satánico' en Su Concierto

La cantante española Rosalía volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se viralizara un video de su presentación en Lyon, Francia, como parte de su gira LUX.
En las imágenes se observa a la artista vestida completamente de negro y portando largos cuernos en la cabeza mientras interpreta el tema "Berghain". A su alrededor, un grupo de bailarines ejecuta una coreografía intensa y teatral que algunos usuarios interpretaron como una referencia a rituales oscuros.
La puesta en escena generó diversas teorías en redes sociales, donde surgieron acusaciones sin fundamento que señalaban a la cantante de realizar supuestos rituales satánicos durante el espectáculo.
La referencia artística detrás del performance
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la similitud visual con la pintura El Aquelarre del artista español Francisco de Goya.
En esta obra, el pintor representa a un macho cabrío rodeado de figuras asociadas a brujas y rituales, una imagen simbólica que ha sido reinterpretada en múltiples manifestaciones artísticas contemporáneas.
Expertos en cultura pop y seguidores de la artista señalaron que la estética del show podría responder a una propuesta conceptual y escénica ligada al arte y al dramatismo visual, elementos característicos en las producciones de Rosalía.
No es la primera polémica en la gira LUX
Desde el inicio del tour, la cantante ha apostado por un espectáculo cargado de simbolismo, coreografías teatrales y una estética oscura que mezcla lo urbano con referencias culturales y artísticas.
Incluso antes de los conciertos, el videoclip de la canción "Berghain", perteneciente al álbum LUX, ya había generado comentarios en redes sociales por su propuesta visual. Durante otro momento del show, mientras interpretaba el tema "La Perla", también se viralizó una coreografía que fue calificada como "extraña" por algunos usuarios.
Reacciones divididas entre fans y críticos
La difusión del video provocó una ola de comentarios en plataformas digitales. Algunos usuarios criticaron la presentación y difundieron teorías sobre mensajes ocultos o simbolismos negativos.
Sin embargo, la mayoría de sus seguidores defendieron a la artista, señalando que se trata de una propuesta escénica innovadora y que Rosalía suele inspirarse en el arte, la moda y la cultura para construir sus espectáculos.
Otros fanáticos destacaron la creatividad del show y el impacto visual de la puesta en escena, asegurando que este tipo de performances forman parte de la evolución artística de la cantante.
¿Quién es Rosalía?
Rosalía es una de las artistas españolas más influyentes de la música actual. Su carrera ha estado marcada por la fusión de géneros como el flamenco, el pop y la música urbana, lo que la ha llevado a conquistar audiencias internacionales y obtener múltiples premios.
Con un estilo visual arriesgado y una constante reinvención musical, la intérprete se ha consolidado como un referente global del entretenimiento contemporáneo.