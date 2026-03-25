 Barbie Ferreira Impacta con Su Cambio Físico Antes de Euphoria
Farándula

Barbie Ferreira sorprende con cambio físico previo al estreno de la nueva temporada de Euphoria

La actriz no da duda en presumir su drástica pérdida de peso con un sensual atuendo durante el desfile de Jean Paul Gaultier en París.

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Barbie Ferreira, Instagram
Barbie Ferreira / FOTO: Instagram

La reciente aparición de Barbie Ferreira en eventos de alto perfil ha generado una intensa atención mediática, impulsando un debate global sobre los estándares de belleza y la representación corporal en la industria del entretenimiento.

La actriz, reconocida por su papel como Kat Hernandez en la exitosa serie "Euphoria", sorprendió al volver al ojo público con una evidente transformación física, lo que provocó reacciones tanto en redes sociales como entre especialistas.

El regreso de Barbie Ferreira coincidió con su asistencia a la Semana de la Moda en París, donde desfiló en un evento de Jean Paul Gaultier. 

Aunque nada ha generado tanto revuelo como su aparición en el desfile, luciendo un vestido negro muy ceñido de la firma que dejaba su abdomen al descubierto.

Su reaparición con una figura muy diferente a la que lució durante sus años de mayor fama, captó los flashes de los fotógrafos y pronto se hizo viral.

Hace años, Barbie Ferreira era considerada un referente del body positive. Seducía por su encanto y su belleza sin complejos, a pesar de no tener el cuerpo típico de los estándares de Hollywood.

Esta primera aparición desató una avalancha de comentarios en diversas plataformas digitales, donde la conversación giró en torno a si su nueva apariencia respondía a las implacables presiones de la industria de Hollywood o a una decisión personal relacionada con su salud y bienestar.

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Barbie Ferreira - Facebook

Su evolución personal

Pocos días después, Barbie Ferreira reafirmó este giro estético durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, consolidando su transformación como uno de los temas más populares en internet durante la temporada. 

Las redes sociales explotaron con comentarios sobre el contraste entre la nueva apariencia de la actriz y el personaje que representó durante años como ícono del movimiento body positive. 

El momento de esta transformación no parece casual: concuerda con los preparativos para la nueva temporada de "Euphoria".

Aunque Barbie Ferreira comunicó previamente su retiro del elenco principal citando diferencias creativas con el director Sam Levinson, la especulación sobre una posible aparición especial o incluso un regreso estratégico cobró fuerza tras sus recientes presentaciones públicas. 

Ella abandonó la serie que la hizo famosa en 2022 alegando cuestiones que únicamente tenían que ver con su papel.

"Creo que mi personaje no tenía dónde ir. Realmente quería dejar de ser la amiga gorda", explicó por aquel entonces.

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Barbie Ferreira - Instagram

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