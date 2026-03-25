Eduin Caz Sorprende en Pilates con Mini Crop Top

Eduin Caz, el reconocido vocalista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video luciendo un conjunto de leggings y crop top rojo con una franja blanca, acompañado por varios amigos.
El grupo irrumpió en el estudio de pilates "Elevé Pilates by Caz", propiedad de Daisy Anahy, esposa del cantante, demostrando respaldo al emprendimiento familiar.
Desde hace algunas semanas, Daisy Anahy anunció la apertura de su propio estudio de pilates, el cual está abierto principalmente a mujeres aunque invita también a hombres.
El reciente video de Eduin Caz llegó como una muestra de apoyo y de que el espacio es inclusivo para ambos géneros. El cantante, famoso por éxitos como "El amor no fue pa’ mí" y "Ya supérame", no dudó en compartir el momento en sus redes sociales, generando de inmediato reacción entre sus fanáticos.
En el clip, Eduin Caz y sus amigos aparecen con ropa deportiva ajustada, entre risas y bromas, listos para enfrentar una clase de pilates.
El grupo llegó dispuesto a probar la intensidad y exigencia del pilates, diferente a su habitual rutina de pesas. Los acompañantes del cantante también vistieron leggins y crop tops en un ambiente relajado y divertido.
La comunidad de seguidores mostró gran entusiasmo con la publicación. Muchos aplaudieron el sentido del humor del vocalista y su disposición para usar prendas que suelen considerarse femeninas. Otros destacaron la actitud de apoyo hacia su esposa y el mensaje contra los estereotipos de género.
Las reacciones y comentarios de los fans
La publicación desató numerosas interacciones tanto en el perfil de Eduin Caz como en las cuentas del estudio de pilates. Los fans celebraron el gesto y dejaron comentarios en tono de broma y admiración:
- "¿Cuándo la siguiente clase?"
- "JAJAJAJA, están bien locos"
- "Me encantan siempre, qué ocurrentes"
- "Él es todo lo que está bien en la vida. Un esposo que apoya a su esposa en sus emprendimientos"
- "Una clase de lo más divertida"
- "Quedó súper demostrada la calidad de esas prendas deportivas"
Usuarios de redes sociales no solo celebraron la valentía de Eduin Caz al romper normas y estereotipos, sino también la calidad y comodidad de las prendas deportivas que portaban, contribuyendo a impulsar la nueva marca.
Mientras tanto, Grupo Firme mantiene la expectativa entre sus seguidores al confirmar una gira por México y Latinoamérica para 2026.
El público espera con emoción los próximos conciertos, donde recorrerán los temas que marcaron el inicio de su carrera y los lanzamientos más recientes.