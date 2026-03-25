Latin Grammy 2026: Nuevas Reglas y Categorías Esenciales

La Academia Latina de la Grabación realizará cambios significativos en las reglas, categorías y criterios de elegibilidad de los Latin Grammy para su edición número 27, programada para el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Estas modificaciones, que entrarán en vigor con la próxima entrega, buscan adaptarse a la transformación constante de la industria musical latina y reforzar la confianza en el proceso de premiación.
La transformación más destacada corresponde a la categoría de música urbana en portugués, que evoluciona a un reconocimiento en formato de álbum bajo el nombre "Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa", ampliando el espectro hacia un segmento en ascenso.
Algunos nombres de categorías se actualizaron para reflejar mejor su alcance actual. La categoría "Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina" pasa a ser simplemente "Mejor Interpretación de Música Electrónica"; "Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana" se simplifica a "Mejor Interpretación Urbana"; mientras que "Mejor Composición Clásica Contemporánea" ahora será "Mejor Composición Clásica".
El calendario de premiación en los Latin Grammy estará definido por un periodo de elegibilidad que irá del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.
La primera ronda de votaciones está programada del 27 de julio al 10 de agosto y la ronda final se celebrará entre el 1 y el 12 de octubre. Las nominaciones oficiales se darán a conocer el 16 de septiembre.
Requisitos renovados para la elegibilidad
Entre los cambios para los Latin Grammy más relevantes en los criterios de elegibilidad destaca la regulación de la inteligencia artificial: solo los creadores humanos podrán aspirar a nominaciones o premios.
Si una obra incorpora elementos generados por IA, solo será elegible si cuenta con una evidente contribución humana, siempre relacionada de manera directa con la categoría en la que compite.
Otros criterios renovados para las categorías más importantes incluyen:
- Productor del Año: ahora se exigirán al menos cinco créditos comprobables entre álbumes, sencillos o coproducciones.
- Mejor Nuevo Artista: quedarán excluidos aquellos artistas que superen los tres álbumes o tengan más de 25 sencillos publicados.
- Álbum Instrumental: se podrá incluir hasta un 40% de contenido vocal, siempre que predomine la música instrumental.
- Cantautor: las reglas exigen que el artista componga e interprete al menos el 75% del material presentado.
- Álbum Tropical Contemporáneo: incorpora en sus criterios grabaciones influenciadas por el kompa haitiano.
- Música para Medios Audiovisuales: exigirá material visual como respaldo obligatorio.
Los procedimientos de inscripción y corrección de créditos editoriales también cambiarán: será necesario cumplir requisitos más estrictos y cualquier modificación realizada después del anuncio de las nominaciones podrá implicar costos adicionales.
Además, la Academia fijó un cargo de inscripción de 2,000 dólares para sellos discográficos.