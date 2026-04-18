Fallece la actriz Nadia Farès a los 57 años

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Nadia Farès, reconocida por su participación en la película "Los ríos de color púrpura". La artista falleció a los 57 años luego de permanecer varios días hospitalizada en estado crítico.
La noticia fue dada a conocer por sus hijas a través de redes sociales, donde expresaron su dolor por la pérdida.
Con inmensa tristeza anunciamos el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras es, ante todo, una madre", señalaron en su mensaje de despedida.
Accidente en una piscina
De acuerdo con reportes internacionales, la actriz fue localizada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo el pasado 11 de abril. Testigos indicaron que Farès se encontraba nadando cuando, repentinamente, dejó de salir a la superficie, lo que generó alarma entre los presentes y activó a los servicios de emergencia.
Paramédicos lograron reanimarla en el lugar mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de trasladarla de urgencia a un hospital. Sin embargo, su estado fue reportado como crítico y permaneció en coma inducido durante varios días.
Según información difundida, la actriz habría sufrido un desmayo provocado por un "incidente cardíaco" mientras nadaba. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente perdió la vida días después de su ingreso al centro asistencial.
Nadia Farès consolidó su carrera en el cine internacional y alcanzó notoriedad por su papel en "Los ríos de color púrpura", una de las producciones más destacadas en su trayectoria. Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores han expresado sus condolencias y recordado su legado artístico.