William Levy pasea en Madrid con su joven y sexy novia

William Levy sorprendió recientemente a sus seguidores al aparecer en diferentes lugares de España acompañado por su pareja, Jenifer Camacho, confirmando así los rumores sobre su nueva relación sentimental.
El actor, quien atravesó un periodo de soltería, terminó con la especulación al publicar en sus redes sociales una fotografía junto a Jenifer, una destacada enfermera de cuidados intensivos, con quien comparte raíces cubanas.
Después de oficializar el romance, Levy no ha dudado en mostrarse más abierto sobre su vida personal. Durante los últimos días, ambos han sido vistos disfrutando de un recorrido turístico por hermosos destinos españoles.
El 25 de marzo, la cuenta oficial de un lujoso hotel de Granada compartió imágenes del actor y su novia durante su estadía en la ciudad andaluza.
"Privilegiados de recibirle de nuevo, desde Hotel Alhambra Palace ha sido un placer tener entre nosotros al actor @willevy junto a su pareja", destacó el establecimiento en un post, acompañado de fotos ellos posan sonrientes con las anfitrionas del hotel.
William Levy eligió para la ocasión una camiseta gris con estampado y jeans azules, mientras que Jenifer optó por un conjunto beige con top blanco.
Además, compartió en sus redes una postal del atardecer con la ciudad de Granada de fondo, confirmando también la calidad de su experiencia en el hotel.
Apariciones públicas
El romance no solo quedó registrado dentro del hospedaje. La pareja visitó el conocido Asador Curro para disfrutar de la cocina local, donde posaron junto a un gran platón con cochinillo asado, uno de los platos típicos de Castilla.
En esta ocasión, William Levy llevó un atuendo informal de jeans y camiseta blanca, mientras que Jenifer lució un vestido negro elegante de cuello halter. Las fotografías, según quienes presenciaron el momento, reflejaron la cercanía y felicidad de la pareja.
Días antes, el 23 de marzo, él ya había compartido una foto romántica besando a Jenifer con la Alhambra como telón de fondo, sumando más pruebas visuales de su estadía en Granada.
El programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, reportó en exclusiva que la pareja también fue captada paseando por las calles de Madrid, disfrutando de la vibrante vida nocturna de la capital española.
Jenifer, por su parte, documentó parte de sus vacaciones en Instagram, donde el 26 de marzo publicó una imagen en sus historias mostrando lo que parecía ser el servicio de café del hotel donde se hospedaban.