 Fecha FIFA: Previa del juego España vs. Serbia
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Fecha FIFA: Previa del juego España vs. Serbia

Del reencuentro de Rodri, Lamine Yamal y Pedri a la expectativa de Joan García.

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Selección de España encara la última fecha FIFA previo al Mundial 2026
Selección de España encara la última fecha FIFA previo al Mundial 2026 / FOTO: @SEFutbol

Anulada la ‘Finalissima’ contra Argentina en Catar, por la guerra en Irán y la inestabilidad bélica de la zona, la selección de España se prueba este viernes contra Serbia rumbo al Mundial 2026, con el reencuentro de Lamine Yamal, Rodri Hernández y Pedri González, sin compartir minutos los tres juntos desde septiembre, y la expectativa del posible debut del portero Joan García durante esta convocatoria.

Es el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del torneo del próximo verano, que ya asoma a 77 días, entre la convicción del proyecto, los ajustes, las oportunidades y la competencia por jugarlo en los dos próximos encuentros.

Atraído por la copa dorada, por el torneo de los torneos, entre los favoritos, el vigente campeón de Europa de Luis de la Fuente está ya en el camino hacia la cita que lo marca todo en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, encuadrado en el grupo H contra Cabo Verde, Arabia Saudi y Uruguay. Ya enfila su preparación, este jueves en Villarreal y el martes que viene contra Egipto en Barcelona. Más que dos test.

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Los actuales campeones del mundo jugarán con Mauritania y Zambia, en las últimas presentaciones de “Leo” en tierra argentina.

Tres figuras recuperadas en España 

Luis de la Fuente, el seleccionador de España. recupera a tres figuras fundamentales en su esquema: Los centrocampistas Rodri Hernández y Pedri González y el extremo Lamine Yamal, esenciales para entender cualquier aspiración en el Mundial 2026, sin jugar ningún minuto los tres juntos en el equipo nacional desde el 0-3 a Bulgaria del pasado 4 de septiembre, cuando el medio centro del City salió como suplente al encuentro.

Con las bajas de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios o Nico Williams y sin Dani Carvajal ni Robin Le Normand por decisión técnica, la convocatoria es amplia, con 27 jugadores, entre ellos cuatro guardametas. Joan García, imponente en el Barcelona, ha sido citado para competir con los tres porteros habituales en las listas del entrenador: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Tres irán el Mundial de 2026. Uno será el titular. Otro se quedará fuera.

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Hasta hoy, solo la selección de Colombia mantiene su plantilla intacta para enfrentar a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Joan García, el meta de España 

Se espera el debut de Joan García, la novedad más llamativa de la convocatoria, bien este jueves o bien el martes próximo. A sus 24 años llega su momento en la selección absoluta, con el Mundial al fondo, con el aval de sus actuaciones durante todo el curso con el Barcelona, pero también con la exigencia de la competencia con Unai Simón, el titular de Luis de la Fuente hasta ahora, junto al gran presente de David Raya y Álex Remiro. Es una decisión por tomar por el seleccionador.

También asumen su primera llamada el central Cristhian Mosquera y los extremos Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, expectantes ante un posible debut en alguno de los dos amistosos.

España solo ha perdido tres de sus últimos 37 partidos desde el final de ciclo del Mundial 2026, con la destitución de Luis Enrique Martínez, y el inicio de la era de Luis de la Fuente. Solo la han ganado Colombia en un amistoso por 0-1 en 2024 y Escocia en la Liga de Naciones por 2-0 en 2023. Nada más. El otro revés corresponde al empate contra Portugal al término de los 90 minutos y la posterior prórroga, transformado en derrota en la tanda de penaltis de la última final de la Liga de Naciones. Ha ganado 30 de esos duelos y ha igualado cuatro.

*Información EFE.

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