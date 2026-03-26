 Selección de lesionados que se pierde la fecha FIFA de marzo
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Selección de lesionados que se pierde la fecha FIFA de marzo

Hasta hoy, solo la selección de Colombia mantiene su plantilla intacta para enfrentar a Croacia y Francia en Estados Unidos.

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El guardameta brasileño Allison Becker se perderá por lesión junto a otros dieciocho jugadores de selecciones americanas que jugarán el Mundial los próximos dos partidos internacionales de preparación.
El guardameta brasileño Allison Becker se perderá por lesión junto a otros dieciocho jugadores de selecciones americanas que jugarán el Mundial los próximos dos partidos internacionales de preparación. / FOTO: EFE

Una auténtica selección de lesionados asistirá a través de la televisión a dos nuevos partidos amistosos de sus países en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Hasta hoy, solo la selección de Colombia mantiene su plantilla intacta para enfrentar a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Por contra, un panorama complejo de lesiones anticipó la despedida del Mundial de dos figuras mexicanas: el que se perfilaba como guardameta titular, Luis Malagón, y el creativo Marcel Ruiz.

La misma suerte debe correr el creativo ecuatoriano Patrik Mercado, quien se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha. Su recuperación tardará unos 8 meses.

Las sobrecargas físicas han derivado en múltiples lesiones musculares que en algunos casos ya generan preocupación por los plazos de recuperación en jugadores de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Canadá.

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Selección de lujo

Además de Malagón, el portero del Liverpool inglés Alisson Becker abandonó la concentración de la selección "Canarinha" que se prepara para enfrentar a las de Francia y Croacia.

El equipo de Argentina, último campeón del mundo, ha perdido al lateral derecho del River Plate Gonzalo Montiel a consecuencia de un desgarro, y en la misma posición la selección de Estados Unidos se ha quedado sin Sergiño Dest por causa de una lesión en el tendón de la corva que puede costarle el Mundial y el resto de la temporada.

La "Albiceleste", que orienta Lionel Scaloni, tampoco contará con el central Leonardo Balerdi, de 27 años, quien se lesionó el 24 de marzo durante un partido de su equipo, el Olympique de Marsella, y ante el hecho ni siquiera fue autorizado para subirse en el avión que lo traería a Buenos Aires.

El ex de Boca Juniors y Borussia Dortmund había ganado terreno en las últimas convocatorias de Scaloni, pero problemas serios también tiene su colega el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, por una lesión en la rodilla derecha del consagrado zaguero del Arsenal Gabriel Magalhaes y del lateral zurdo de Flamengo Alex Sandro.

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A la espera de Nández, Davies, Adams y Romero

Los lesionados que han abandonado en los últimos días las concentraciones de las selecciones americanas serían suficientes para armar un mediocampo de calidad.

En el sector de marca han sido dispensados el paraguayo Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps por una lesión muscular, el uruguayo Nahitan Nández del Al-Qadisiyah saudí por la covid-19, el canadiense Stephen Eustáquio y el capitán de Estados Unidos Tyler Adams.

Por una lesión muscular el extremo zurdo uruguayo Rodrigo Salazar, nacido hace 26 años en España, no estará con Marcelo Bielsa.

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, tendrá que recomponer su marca en la mitad por la falta de Stephen Eustáquio por una molestia en la rodilla, y Mauricio Pochettino busca otra alternativa en el equipo de las "Barras y las Estrellas" para Tyler Adams.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece tendrá que aprovechar los partidos de Ecuador contra las selecciones de Marruecos y Países Bajos para buscar también alternativas al 9 Leonardo Campana, afectado por una lesión en el isquiotibial durante un partido con el New England Revolution.

Gustavo Alfaro, compatriota de Beccacece, perdió para los partidos de Paraguay contra Grecia y Marruecos al punta por derecha de Talleres Ronaldo Martínez y al experimentado extremo Ángel Romero, reciente fichaje de Boca Juniors.

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Los lesionados

  •  Luis Malagón y Marcel Ruiz (México)
  • Patrik Mercado y Leonardo Campana (Ecuador)
  • Alisson Becker, Gabriel Magalhaes y Alex Sandro (Brasil)
  • Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi (Argentina) 
  • Sergiño Dest, Tyler Adams y Tyler Adams (Estados Unidos)
  • Andrés Cubas, Ronaldo Martínez y Ángel Romero(Paraguay)
  • Nahitan Nández y Rodrigo Salazar (Uruguay) 
  • Stephen Eustáquio y Stephen Eustáquio (Canadá).
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*Información EFE.

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