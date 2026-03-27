Modelo Arrestada por Fingir Secuestro para Ganar Fama

Monniky Fraga es una creadora de contenido y modelo brasileña de aproximadamente 30 años que ganó notoriedad en redes sociales por su contenido visual, estilo de vida y publicaciones dirigidas a una audiencia joven.
Además de su faceta como creadora de contenido, es madre de familia y mantenía una presencia activa en plataformas digitales donde buscaba incrementar su alcance y posicionamiento.
Antes del escándalo, Fraga ya contaba con una base de seguidores moderada, pero aspiraba a viralizar su perfil y captar mayor atención mediática, lo que, según las autoridades, habría motivado la creación de un plan extremo.
El falso secuestro que engañó a miles
El caso tomó relevancia cuando comenzaron a circular en redes sociales videos e imágenes que mostraban a la influencer supuestamente privada de su libertad. El material audiovisual incluía escenas dramáticas que simulaban violencia, incluso mostrando a su pareja siendo golpeada por presuntos secuestradores.
A influenciadora Monniky Fraga foi presa nesta terça-feira (24) após a Polícia Civil de Pernambuco concluir que o suposto sequestro relatado por ela nunca aconteceu. De acordo com as investigações, a situação foi totalmente planejada como uma estratégia para aumentar o número de seguidores e gerar repercussão nas redes sociais. A operação, chamada de Cortina de Likes, cumpriu mandados em diferentes cidades e confirmou que a própria influenciadora teria organizado toda a encenação. O caso causou grande repercussão e reacendeu discussões sobre até onde algumas pessoas estão dispostas a ir em busca de visibilidade na internet. 🎥 monnikydigital_ (Instagram) Se é notícia! Pablo Informa. #pabloinforma #policia #influencer♬ som original - pabloinforma1
El contenido generó alarma inmediata entre sus seguidores y el público en general, provocando una ola de solidaridad, mensajes de apoyo y una rápida difusión del caso en medios nacionales e internacionales.
Lo que parecía una situación real encendió las alertas de las autoridades, quienes iniciaron una investigación formal ante la gravedad del supuesto delito.
La investigación que destapó el montaje
Policía Civil de Brasil activó protocolos de búsqueda a través de su unidad especializada en secuestros. Sin embargo, conforme avanzaban las pesquisas, los investigadores detectaron inconsistencias clave en los testimonios, así como irregularidades en los videos difundidos.
Las autoridades concluyeron que no existía evidencia de un secuestro real y que todo había sido cuidadosamente planificado como una estrategia para generar impacto mediático.
Según los reportes oficiales, el montaje habría sido diseñado con fines de mercadotecnia digital, buscando aumentar seguidores, visualizaciones y posicionamiento en redes sociales.
Uma influenciadora digital é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta terça (24), por suspeita de forjar o próprio sequestro. Monniky Fraga é uma das pessoas detidas e levadas para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O outro preso é o marido de Monniky. Um homem que seria o responsável pela trama do suposto sequestro acabou sendo morto durante as investigações. O nome dele não foi divulgado oficialmente pela polícia. Segundo a Polícia Civil, a Operação Cortina de Likes também cumpre outro mandado de prisão e dois de busca e apreensão, em Igarassu, no Grande Recife, João Pessoa (PB) e Várzea Paulista (SP). Ainda segundo a polícia, a investigação foi iniciada em abril de 2025, para identificar e desarticular uma associação criminosa envolvida em extorsão, fraude processual e falsa comunicação de crime. Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Igarassu. Trinta policiais participaram da ação. Os presos e os materiais apreendidos foram levados para o GOE. A operação teve apoio da polícia de São Paulo. Segundo as primeiras informações, a influenciadora teria forjado o sequestro dela e do marido, identificado como Lucas, em 2025. Na época, ela concedeu entrevistas para emissora de TV, dizendo que havia sido levada por três homens, que exigiram dinheiro do resgate. Em entrevista à TV Guararapes, nesta terça-feira (24), o advogado da influenciadora, Alexandre da Costa, classificou a operação como “aberração jurídica”. Segundo ele, trata-se de uma ação “midiática”. O defensor disse que, ao contrário das informações da polícia, ela não forjou no sequestro e foi levada, de fato, pelos criminosos. “Ela não precisava de engajamento nem de likes. Também não tinha necessidade de ficar com os R$ 6 mil. Foi um sequestro feito por amadores e ela não tem envolvimento”, declarou. Vídeo: Divulgação/PCPE tiktoknotícias pernambuco♬ som original - Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco
El arresto y los cargos
La detención de Monniky Fraga se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo de 2026. La influencer enfrenta cargos por extorsión, falsa comunicación de delito y posible asociación delictiva, debido a la participación de otras personas en la producción del material.
Además, las autoridades investigan a quienes colaboraron en la grabación y difusión de los videos, con el objetivo de determinar su grado de responsabilidad dentro del caso.
Consecuencias y polémica en redes
El caso ha generado un fuerte debate sobre los límites del contenido digital y las estrategias extremas que algunos creadores utilizan para ganar notoriedad.
Especialistas advierten que este tipo de acciones no solo constituyen un engaño al público, sino que también representan un riesgo real al desviar recursos de seguridad destinados a atender emergencias auténticas.
La historia de Monniky Fraga se ha convertido en un ejemplo de cómo la búsqueda de fama en redes sociales puede tener consecuencias legales graves, marcando un precedente sobre el uso irresponsable de plataformas digitales.