 Conciertos de Verano en Guatemala: Artistas y Fechas Clave
Farándula

Guatemala vibra con la temporada de conciertos de verano: artistas y fechas clave

Desde conciertos urbanos hasta shows electrónicos y festivales musicales, el país vivirá una intensa agenda artística entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026. Aquí te contamos todos los detalles.

Compartir:
Conciertos de verano en Guatemala, Redes sociales
Conciertos de verano en Guatemala / FOTO: Redes sociales

Con la llegada de la temporada cálida, Guatemala se convierte en escenario de múltiples conciertos que reúnen a artistas nacionales e internacionales. Entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril, el público podrá disfrutar de propuestas musicales para todos los gustos, desde reguetón y música urbana hasta electrónica y jazz.

Este periodo forma parte del movimiento musical que ha tomado fuerza en el país en los últimos años, consolidando a Guatemala como una parada importante en giras y festivales regionales.

El ritmo urbano abre la agenda musical

Uno de los eventos destacados de este periodo es el Fest Back to Reggaetón, programado para el 28 de marzo en la Explanada 5, donde se espera la participación de figuras del género urbano como Ken-Y, Trebol Clan y otros exponentes que marcaron la historia del reguetón.

Foto embed
Conciertos Guatemala - Redes sociales

Este tipo de conciertos suele reunir a miles de seguidores que buscan revivir los clásicos del movimiento urbano en un ambiente festivo.

Electrónica y fiestas musicales de playa

La agenda continúa con eventos enfocados en la música electrónica y las experiencias de verano. El 2 de abril se prevé la presentación del DJ Hugel, quien ofrecerá un show en la costa del Pacífico, combinando música dance con un ambiente de fiesta frente al mar.

Además, festivales como Gallo Evolution también forman parte del calendario musical.

El Gallo Evolution se llevará a cabo el 1 de abril a las 18:00 horas en el kilómetro 100 rumbo al Puerto San José. El espectáculo contará con la participación de Farruko, Los Ángeles Azules, El Tambor de la Tribu y One Man Band.

Jazz y propuestas alternativas

El verano también incluye conciertos para públicos que prefieren propuestas más sofisticadas. Durante estas fechas continúa el Guatemala Jazz Festival 2026, que presenta artistas nacionales e internacionales en sedes como Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala, ampliando la oferta cultural del país.

Este tipo de eventos busca acercar el jazz a nuevas audiencias y promover la diversidad musical.

Una agenda que confirma el auge musical del país

La intensa programación de conciertos refleja el crecimiento del entretenimiento en vivo en Guatemala. Según distintas agendas culturales, el país ha incrementado el número de presentaciones musicales en 2026, incluyendo festivales, giras internacionales y shows temáticos.

El público guatemalteco ha respondido con entusiasmo, convirtiendo estos eventos en experiencias que combinan música, convivencia y turismo.

***Emisoras Unidas no se hace responsable por cambios de fechas o cancelaciones de los eventos. 

En Portada

Decomisan arsenal y capturan a cuatro hombres en La Democracia, Huehuetenangot
Nacionales

Decomisan arsenal y capturan a cuatro hombres en La Democracia, Huehuetenango

06:18 PM, Mar 29
Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso t
Deportes

Marquense derrota a Comunicaciones y sale de la zona del descenso

08:59 PM, Mar 29
Impactante cielo rojizo sorprende a habitantes de Australia Occidentalt
Internacionales

Impactante cielo rojizo sorprende a habitantes de Australia Occidental

02:36 PM, Mar 29
Capturan a hombre que amenazaba con publicar fotos íntimas de una mujert
Nacionales

Capturan a hombre que amenazaba con publicar fotos íntimas de una mujer

04:39 PM, Mar 29
Comunicaciones: Cuatro derrotas al hilo y a dos puntos del descensot
Deportes

Comunicaciones: Cuatro derrotas al hilo y a dos puntos del descenso

09:36 PM, Mar 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaLiga NacionalEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos