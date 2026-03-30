Conciertos de Verano en Guatemala: Artistas y Fechas Clave

Con la llegada de la temporada cálida, Guatemala se convierte en escenario de múltiples conciertos que reúnen a artistas nacionales e internacionales. Entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril, el público podrá disfrutar de propuestas musicales para todos los gustos, desde reguetón y música urbana hasta electrónica y jazz.
Este periodo forma parte del movimiento musical que ha tomado fuerza en el país en los últimos años, consolidando a Guatemala como una parada importante en giras y festivales regionales.
El ritmo urbano abre la agenda musical
Uno de los eventos destacados de este periodo es el Fest Back to Reggaetón, programado para el 28 de marzo en la Explanada 5, donde se espera la participación de figuras del género urbano como Ken-Y, Trebol Clan y otros exponentes que marcaron la historia del reguetón.
Este tipo de conciertos suele reunir a miles de seguidores que buscan revivir los clásicos del movimiento urbano en un ambiente festivo.
Electrónica y fiestas musicales de playa
La agenda continúa con eventos enfocados en la música electrónica y las experiencias de verano. El 2 de abril se prevé la presentación del DJ Hugel, quien ofrecerá un show en la costa del Pacífico, combinando música dance con un ambiente de fiesta frente al mar.
Además, festivales como Gallo Evolution también forman parte del calendario musical.
El Gallo Evolution se llevará a cabo el 1 de abril a las 18:00 horas en el kilómetro 100 rumbo al Puerto San José. El espectáculo contará con la participación de Farruko, Los Ángeles Azules, El Tambor de la Tribu y One Man Band.
Jazz y propuestas alternativas
El verano también incluye conciertos para públicos que prefieren propuestas más sofisticadas. Durante estas fechas continúa el Guatemala Jazz Festival 2026, que presenta artistas nacionales e internacionales en sedes como Antigua Guatemala y la Ciudad de Guatemala, ampliando la oferta cultural del país.
Este tipo de eventos busca acercar el jazz a nuevas audiencias y promover la diversidad musical.
Una agenda que confirma el auge musical del país
La intensa programación de conciertos refleja el crecimiento del entretenimiento en vivo en Guatemala. Según distintas agendas culturales, el país ha incrementado el número de presentaciones musicales en 2026, incluyendo festivales, giras internacionales y shows temáticos.
El público guatemalteco ha respondido con entusiasmo, convirtiendo estos eventos en experiencias que combinan música, convivencia y turismo.
***Emisoras Unidas no se hace responsable por cambios de fechas o cancelaciones de los eventos.