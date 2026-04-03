 Maratón de Semana Santa: Ben-Hur y Otras Películas Clásicas
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Ben-Hur, La Pasión de Cristo y más películas para maratonear en Semana Santa

Semana Santa es también un momento para la reflexión desde el cine. Clásicos religiosos, dramas históricos y producciones inspiradoras forman parte del maratón ideal para estos días.

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Películas de Semana Santa, Redes sociales
Películas de Semana Santa / FOTO: Redes sociales

Durante Semana Santa, miles de familias optan por quedarse en casa y disfrutar de contenidos que conecten con el sentido espiritual de la fecha. El cine ha explorado durante décadas la vida de Jesús, los relatos bíblicos y las historias de fe, ofreciendo producciones que combinan emoción, historia y mensajes de esperanza.

A continuación, una selección de películas ideales para maratonear durante estos días.

Ben-Hur, una historia épica de fe y redención

La película Ben‑Hur es considerada uno de los grandes clásicos del cine religioso. La historia sigue a Judá Ben-Hur, un príncipe judío traicionado que busca justicia en tiempos del Imperio romano.

El filme mezcla acción, drama y espiritualidad, destacando la influencia de la figura de Jesús en la vida del protagonista. Puede encontrarse en plataformas como Amazon Prime Video y servicios de alquiler digital.

La Pasión de Cristo, un retrato intenso del sacrificio

Otra de las cintas más vistas en estas fechas es La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. La producción muestra de manera cruda y emocional las últimas horas de Jesús antes de su crucifixión.

Su realismo y profundidad han convertido a esta película en una referencia del cine religioso contemporáneo. Puede verse en Netflix.

Jesús de Nazareth, el relato más completo de la vida de Cristo

La miniserie cinematográfica Jesús de Nazareth es otra opción tradicional para Semana Santa. Dirigida por Franco Zeffirelli, ofrece una narrativa extensa sobre el nacimiento, la predicación y la crucifixión de Jesús.

Su formato permite una experiencia más profunda y detallada, ideal para ver en varios días. Está disponible en algunas bibliotecas digitales y plataformas de streaming como Prime Video.

Los Diez Mandamientos, un clásico de Hollywood

El cine bíblico también incluye la monumental producción Los Diez Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston.

La historia narra la vida de Moisés y la liberación del pueblo hebreo, combinando espectaculares escenas con un mensaje espiritual sobre la fe y la libertad. Puede encontrarse en Apple TV y otros servicios digitales.

Resucitado, una mirada diferente al relato bíblico

Para quienes buscan una propuesta más reciente, Resucitado ofrece una perspectiva distinta al narrar la resurrección de Jesús desde el punto de vista de un tribuno romano encargado de investigar su desaparición.

El filme mezcla misterio, drama histórico y reflexión religiosa. Se encuentra disponible en Google Play Películas y plataformas similares.

María Magdalena, una visión humana y espiritual

La película María Magdalena presenta la historia desde el punto de vista de una de las figuras femeninas más importantes del cristianismo.

Con actuaciones de Rooney Mara y Joaquin Phoenix, la cinta propone una narrativa íntima sobre la fe, el sacrificio y la búsqueda de sentido. Puede verse en HBO Max según disponibilidad.

Ver películas religiosas o históricas durante Semana Santa se ha convertido en una tradición en muchos hogares. Estas producciones permiten revivir relatos conocidos, reflexionar sobre valores espirituales y compartir momentos en familia.

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