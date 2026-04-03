 Victoria Kjaer se Vuelve Viral: Paseo en Mototaxi en Bali
Farándula

Sin lujos y con estilo: Victoria Kjaer se vuelve viral por su paseo en mototaxi en Bali

Nada de limosinas ni jets privados. La Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig, sorprendió al mundo al recorrer Bali en mototaxi.

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Victoria Kjaer , Redes sociales
Victoria Kjaer / FOTO: Redes sociales

La imagen tradicional de una Miss Universo suele estar rodeada de glamour, lujo y escenarios exclusivos. Sin embargo, la actual soberana, Victoria Kjaer Theilvig, ha decidido romper con ese estereotipo y mostrar una faceta más cercana, auténtica y aventurera que ha conquistado a millones en redes sociales.

Esta vez, la modelo danesa de 22 años se volvió viral tras compartir un video en el que aparece recorriendo las calles de Bali, Indonesia, a bordo de una mototaxi, una experiencia poco común para una reina de belleza de talla internacional.

En el clip, que acumula millones de reproducciones, se observa a la Miss Universo 2014 disfrutando del trayecto con total naturalidad, sonriendo y adaptándose al ritmo del lugar. Lejos de incomodarse, Victoria demuestra su espíritu relajado y su capacidad de integrarse a distintas culturas.

Un estilo único hasta en lo más simple

Durante el recorrido, Victoria Kjaer Theilvig lució un llamativo atuendo de dos piezas con estampado tipo cebra: pantalón acampanado y un top de triángulos, combinando moda y frescura en un contexto completamente cotidiano.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el casco personalizado que le ofreció el conductor, el influencer conocido como Kokora Driver, famoso por sus diseños creativos y peculiares. Este elemento no solo aportó un toque divertido al momento, sino que también reflejó la espontaneidad de la experiencia.

Lejos de los protocolos estrictos, Victoria se mostró cómoda, accesible y disfrutando como cualquier turista, lo que generó miles de comentarios positivos destacando su sencillez.

¿Quién es Victoria Kjaer?

Victoria Kjaer Theilvig es una modelo danesa que alcanzó la fama mundial tras coronarse como Miss Universo 2024. Desde entonces, ha destacado no solo por su belleza, sino también por su carisma, inteligencia y cercanía con el público.

Su reinado ha estado marcado por una agenda internacional activa, visitando distintos países y participando en eventos culturales, sociales y de entretenimiento. Recientemente, también dio un paso importante en su carrera al convertirse en propietaria de la franquicia de Miss Universo para su país, consolidando su papel dentro de la organización.

Una reina cercana que ya conquistó Guatemala

Uno de los momentos más recordados por sus seguidores en Latinoamérica fue su visita a Guatemala, donde logró conectar con el público gracias a su actitud cálida y sencilla.

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Miss Universo - Miss Universo

Durante su paso por el país, Victoria no solo participó en actividades oficiales, sino que también mostró interés genuino por la cultura guatemalteca, lo que le valió el cariño de muchos. Su cercanía, sonrisas y disposición para interactuar con la gente marcaron la diferencia, alejándose de la imagen distante que muchas veces se asocia con este tipo de figuras.

Esa misma autenticidad es la que ahora vuelve a reflejar en Bali, reafirmando que su personalidad es una de sus mayores fortalezas.

Una Miss Universo diferente

El video en mototaxi no es solo una anécdota viral, sino una muestra clara del estilo de reinado que está construyendo Victoria Kjaer Theilvig: más humano, más cercano y menos encasillado en protocolos tradicionales.

En una era donde las redes sociales permiten mostrar la vida sin filtros, la Miss Universo 2024 ha sabido conectar con una audiencia global que valora la autenticidad por encima del lujo.

Su paseo por Bali confirma que, más allá de la corona, Victoria es una mujer que disfruta cada experiencia, que se adapta y que inspira a otros a vivir sin miedo a salirse del molde.

Así, entre mototaxis, sonrisas y paisajes exóticos, la reina de belleza demuestra que su verdadero brillo no está solo en la pasarela, sino en su forma de vivir el mundo.

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