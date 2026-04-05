Jim Caviezel: Su vida tras interpretar a Jesús

El nombre de Jim Caviezel volvió a generar interés entre los fanáticos del cine religioso y del entretenimiento en general. Lo anterior, tras recordar el profundo impacto que tuvo su interpretación de Jesús en la icónica película La Pasión de Cristo (2004).
El actor estadounidense alcanzó fama mundial gracias a este papel, pero también experimentó cambios significativos en su carrera y en su vida personal tras el estreno del filme dirigido por Mel Gibson. Antes de convertirse en uno de los rostros más recordados del cine religioso, Caviezel había construido una trayectoria sólida en Hollywood con participaciones en producciones como La delgada línea roja (1998) y El conde de Montecristo (2002).
Sin embargo, su elección para interpretar a Jesús marcó un antes y un después en su carrera profesional, debido a la magnitud del proyecto y a las controversias que rodearon la película. El rodaje de La Pasión de Cristo fue particularmente exigente para el actor. Durante la filmación, Caviezel sufrió varios incidentes físicos, incluyendo hipotermia, lesiones en el hombro e incluso fue alcanzado por un rayo mientras grababa una escena al aire libre.
Estas experiencias reforzaron la idea de que el papel representó mucho más que un reto artístico, convirtiéndose en un proceso personal y espiritual para el intérprete.
Más del actor que dio vida a Jesús
A pesar de este éxito comercial, Caviezel experimentó dificultades para mantener el mismo nivel de protagonismo en grandes producciones de Hollywood, situación que el propio actor ha atribuido en parte a su participación en el polémico proyecto. Estas producciones demostraron que Caviezel sigue activo en la industria, aunque con una selección de proyectos más alineados con sus valores personales y convicciones religiosas.
Recientemente, el interés por su carrera resurgió tras confirmarse que no participará en la secuela de La Pasión de Cristo, titulada The Resurrection of the Christ, cuyo estreno está previsto en dos partes durante 2027.
La decisión responde principalmente a cuestiones narrativas relacionadas con la edad del personaje y la dificultad de rejuvenecer digitalmente al actor, quien actualmente tiene 57 años.