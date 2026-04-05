 Jim Caviezel: Su vida tras interpretar a Jesús
Farándula

Interpretó a Jesús y su vida cambió para siempre: dónde está hoy Jim Caviezel

El actor que dio vida a Jesús en una de las películas más impactantes de todos los tiempos vivió momentos extremos que marcaron su carrera para siempre.

Compartir:
La pasión de Cristo, Instagram
La pasión de Cristo / FOTO: Instagram

El nombre de Jim Caviezel volvió a generar interés entre los fanáticos del cine religioso y del entretenimiento en general. Lo anterior, tras recordar el profundo impacto que tuvo su interpretación de Jesús en la icónica película La Pasión de Cristo (2004).

El actor estadounidense alcanzó fama mundial gracias a este papel, pero también experimentó cambios significativos en su carrera y en su vida personal tras el estreno del filme dirigido por Mel Gibson. Antes de convertirse en uno de los rostros más recordados del cine religioso, Caviezel había construido una trayectoria sólida en Hollywood con participaciones en producciones como La delgada línea roja (1998) y El conde de Montecristo (2002).

Sin embargo, su elección para interpretar a Jesús marcó un antes y un después en su carrera profesional, debido a la magnitud del proyecto y a las controversias que rodearon la película. El rodaje de La Pasión de Cristo fue particularmente exigente para el actor. Durante la filmación, Caviezel sufrió varios incidentes físicos, incluyendo hipotermia, lesiones en el hombro e incluso fue alcanzado por un rayo mientras grababa una escena al aire libre.

Estas experiencias reforzaron la idea de que el papel representó mucho más que un reto artístico, convirtiéndose en un proceso personal y espiritual para el intérprete.

Más del actor que dio vida a Jesús

A pesar de este éxito comercial, Caviezel experimentó dificultades para mantener el mismo nivel de protagonismo en grandes producciones de Hollywood, situación que el propio actor ha atribuido en parte a su participación en el polémico proyecto. Estas producciones demostraron que Caviezel sigue activo en la industria, aunque con una selección de proyectos más alineados con sus valores personales y convicciones religiosas.

Recientemente, el interés por su carrera resurgió tras confirmarse que no participará en la secuela de La Pasión de Cristo, titulada The Resurrection of the Christ, cuyo estreno está previsto en dos partes durante 2027.

Actriz Cynthia Klitbo es captada en supermercado en Petén

Cynthia Klitbo fue vista en un supermercado en Petén, Guatemala, generando sorpresa entre quienes no esperaban encontrarse con la estrella de telenovelas.

La decisión responde principalmente a cuestiones narrativas relacionadas con la edad del personaje y la dificultad de rejuvenecer digitalmente al actor, quien actualmente tiene 57 años.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos