Elizabeth Hurley Se Despoja del Bikini y Posando en la Grama

Elizabeth Hurley cautivó a sus seguidores en redes sociales al posar en topless en plena primavera, mostrando su estilo y frescura en una imagen que rápidamente generó miles de reacciones.
La actriz británica decidió aprovechar el sol de Herefordshire recostándose en el césped salpicado de flores amarillas, vistiendo únicamente la parte inferior de un bikini mientras cubría su pecho con las manos.
La instantánea resalta la naturalidad de Hurley con un maquillaje sutil, en el que predominan el delineador negro y los labios en tono rosa, acompañado de su característico cabello suelto.
En su mensaje, la protagonista de "Al Diablo con el Diablo" compartió con sus fanáticos su entusiasmo por la nueva estación y dio consejos para disfrutar el sol de forma responsable.
"¡Llegó la primavera! Hoy busqué un poco de vitamina D en el hermoso Herefordshire, luciendo solo Elizabeth Hurley Beach y Clinique SPF. Siempre y cuando protejas tu piel, un poco de sol es muy bueno para ti, tanto mentalmente como para tu belleza, así que... ¡ponte crema y sal a la calle!"
La actriz no solo deslumbra por su presencia en redes, sino también por su incursión en la industria de la moda a través de su propia marca, Elizabeth Hurley Beach.
Desde 2005, la firma londinense se dedica a diseñar prendas para vacaciones que combinan elegancia, comodidad y tendencias internacionales. Los diseños de la marca, elaborados principalmente con algodón, seda y lycra, han cruzado fronteras y se comercializan en diferentes países del mundo.
Rutinas y secretos de bienestar
Sus fans suelen preguntar por los secretos que le permiten mantenerse radiante a sus 60 años. Elizabeth Hurley insiste en la importancia de hábitos alimenticios equilibrados y moderados:
"Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. O, dicho de otra manera, comer porciones pequeñas, masticar bien, evitar los aperitivos y cenar temprano".
En cuanto a suplementos o dietas extremas, Hurley aclara: "No bebo jugos verdes ni batidos raros, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre muestra que realmente me falta algo". Además, recomienda que la mitad de cada plato esté formado por frutas o verduras, logrando un balance saludable: "Si como un sándwich, también como una manzana".
La actriz sigue interactuando activamente con su comunidad digital, acumulando más de 800 comentarios en la fotografía más reciente.