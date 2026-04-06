 Massiel Carrillo celebra 40 años en un trikini atrevido
Farándula

Massiel Carrillo celebra sus 40 años posando en candente trikini que apenas la cubre

La imagen rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, destacando la sensualidad y el tremendo cuerpazo de la guatemalteca.

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Massiel Carrillo, Instagram
Massiel Carrillo / FOTO: Instagram

Massiel Carrillo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una publicación especial con motivo de su cumpleaños número 40.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido guatemalteca publicó una fotografía en la que se le observa posando frente al mar, luciendo un sexy trikini negro y gafas oscuras, acompañada de un vehículo todoterreno.

La imagen rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, destacando la sensualidad y el tremendo cuerpazo de Massiel Carrillo.

"Hoy celebro 40 vueltas al sol... Gracias Dios por cada proceso, por la salud que me sostiene, por la familia que me abraza...", escribió Carrillo, destacando también cómo cada experiencia le ha permitido fortalecerse.

Asimismo, enfatizó que no celebra únicamente una edad, sino el crecimiento personal y el camino recorrido: "Hoy no celebro una edad... celebro el poder de haberme convertido en quien soy".

El mensaje también dejó ver una visión positiva sobre el paso del tiempo, asegurando que este no quita, sino revela la esencia de cada persona. "El tiempo revela lo que realmente somos", añadió.

La publicación concluye con una frase que refleja determinación y optimismo: "Y yo... apenas estoy comenzando".

Reacciones en redes

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de felicitación y admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron tanto su belleza como la inspiración detrás de sus palabras.

Con este tipo de contenido, Massiel Carrillo continúa consolidando su presencia digital, combinando imagen, autenticidad y mensajes que conectan con su audiencia.

  • "Felicidades preciosa ???"
  • "Hermosa ???????"
  • "Feliz cumpleaños que te la pases muy bien y sigue estando muy hermosa ❤️?❤️?❤️?❤️?❤️ bendiciones"
  • "Guapísima ??"
  • "Felicidades corazón que cumplas muchos mas!! ???"
  • "Feliz Cumpleaños ?? Reina Hermosa Triplemamasita divina un ? gigante ?????", fueron algunos de los comentarios.

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