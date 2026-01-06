 Massiel Carrillo Welcomes 2026 con un Trikini Candente
Farándula

Massiel Carrillo le da la bienvenida al 2026 con candente trikini que a penas la cubre

La popular presentadora guatemalteca generó miles de interacciones con un sexy video, luciendo un llamativo traje de baño que resalta sus curvas.

Massiel Carrillo, Instagram
Massiel Carrillo / FOTO: Instagram

Massiel Carrillo generó una ola de reacciones en redes sociales al publicar un video con el que da la bienvenida al 2026.

Esta primera publicación del año causó sensación entre sus seguidores, quienes rápidamente se volcaron a interactuar con el contenido y expresaron su entusiasmo por el nuevo ciclo que inicia para la artista.

En la grabación, Massiel Carrillo aparece modelando un candente trikini rojo que resalta sus curvas, desatando una ola de reacciones.

La producción del video incluye su tema musical "A mi manera", lo que agrega un toque personal y distintivo a la bienvenida del año.

"Bienvenido 2026 ??", fue lo único que escribió la presentadora guatemalteca.

Muchos fans destacaron la confianza y naturalidad con la que posó frente a la cámara, atributos que han marcado su trayectoria dentro del entretenimiento en Guatemala.

En pocos minutos, la publicación de Carrillo acumuló miles de interacciones y comentarios. Los usuarios de inmediato la llenaron de elogios, no solo por su belleza sino por su talento. 

Muchos mensajes resaltaron el vínculo especial que mantiene con su comunidad digital. Cada publicación de la artista suele generar gran expectativa y conversación, lo que le ha permitido posicionarse como una de las personalidades más seguidas y queridas en la región.

Nueva etapa en su carrera 

Este lanzamiento marca el inicio de lo que promete ser un año lleno de proyectos. La cantante y conductora se posiciona como referente al compartir momentos personales y profesionales en sus redes.

Su capacidad para mover a grandes audiencias y generar conversación en torno a sus actividades es fruto de un trabajo constante y una presencia mediática consolidada.

Con esta publicación, Massiel Carrillo celebra no solo el arranque del año, sino el respaldo de una comunidad que la sigue fielmente. El video, con estética cuidada y un enfoque de agradecimiento, muestra cómo combina talento artístico con cercanía y empatía hacia el público guatemalteco y de la región.

De esta manera, la artista reafirma su lugar entre las figuras más influyentes del espectáculo, manteniendo el interés y la admiración de sus seguidores con propuestas originales y mensajes cargados de optimismo.

