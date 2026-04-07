Daddy Yankee: Persona del Año en Latin Grammy 2026

Daddy Yankee será reconocido en los Latin Grammy 2026 como "Persona del Año", un homenaje de la Academia Latina de la Grabación gracias a su papel decisivo en la globalización del reggaetón y sus contribuciones humanitarias a lo largo de casi 30 años de carrera.
La Academia anunció que Daddy Yankee recibirá este galardón por su trayectoria pionera y por su esencial aporte a la cultura latina y a la música urbana.
Manuel Abud, director ejecutivo de la entidad, destacó que el liderazgo, la visión y la disciplina de Daddy Yankee abrieron puertas a un género que hasta entonces era subestimado y hoy es un fenómeno mundial.
El reconocimiento se entregará durante una gala privada el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de la Semana del Latin Grammy 2026.
Este formato íntimo forma parte de la tradición de la premiación a la Persona del Año, reuniendo a músicos, productores y personalidades influyentes de la industria.
Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido globalmente como Daddy Yankee, expresó su gratitud por este homenaje, destacando el significado profundo que tiene para él y su comunidad.
"Este reconocimiento significa mucho porque representa años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura", señaló.
Añadió que recibirlo es un honor para Puerto Rico, para todos los latinos y para esa generación que confió en la música urbana aun cuando era incomprendida.
De San Juan al mundo: un impacto internacional
Daddy Yankee emergió de los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, en medio de un contexto social desafiante, marcado por la violencia y la exclusión.
Transformó esa realidad en un lenguaje musical propio y desafió el estigma social que enfrentó el reggaetón durante sus primeros años, defendiendo su arte y convirtiéndose en una figura clave en su legitimación cultural.
Su ambición lo catapultó a la escena global, siendo el primer artista del género en realizar una gira internacional que abarcó más de 29 países. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran "Limbo", "Con Calma" y "Dura", canciones que consolidaron su fama mundial.
Más allá de la música, el impacto social de Daddy Yankee es también considerable. Ha impulsado proyectos sociales y educativos a través de su fundación, trabajando de manera constante por las comunidades más necesitadas de Puerto Rico.
En los últimos años, amplió su influencia al mundo del deporte, respaldando equipos como los "Cangrejeros de Santurce" y colaborando con la Escuela de Baloncesto de la NBA en la isla.