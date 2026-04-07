Maga del Valle: Primer Corrido Tumbado de Guatemala

La artista guatemalteca Maga del Valle anunció el lanzamiento de su primer corrido tumbado, una propuesta musical que llegará oficialmente el 21 de abril de 2026. Este proyecto representa la materialización de un sueño que comenzó a gestarse desde 2024, cuando inició la escritura del tema que hoy está listo para ver la luz.
La Maga compartió su emoción con sus seguidores a través de redes sociales, a quienes también involucró en el proceso creativo al pedir su ayuda para elegir la portada oficial del sencillo. Con seis opciones disponibles, el público se ha convertido en parte clave de esta etapa previa al estreno.
Un trabajo en equipo
Detrás de este corrido tumbado hay un equipo creativo que acompañó a la artista en cada fase del proyecto. La producción estuvo a cargo de Peter Quiñónez y Marcelo Cano, quienes además tienen una conexión especial con Maga del Valle, ya que fueron sus estudiantes en la universidad y hoy celebran junto a ella este lanzamiento.
En la parte visual, el proyecto contó con el trabajo fotográfico de Raphael Zepeda, quien capturó las imágenes que dan identidad al concepto del tema.
Asimismo, Maga del Valle destacó el respaldo de Mari Posona y Christa Krings, quienes fueron de las primeras personas en escuchar la maqueta y la motivaron a convertirla en una canción oficial.
También reconoció el apoyo y comentarios de colaboradores cercanos como Eduardo Canú, Jenny Carrera, Mariale Guzmán, Alexis Garcia, Diego Longo, Emilio y Andrea del Valle, quienes aportaron ideas para perfeccionar el resultado final.
Apoyo local e impulso radial
Dentro de este proceso, la artista también agradeció a La Tronadora, emisora que ha sido una fuente de inspiración constante y una plataforma importante para impulsar nuevos talentos en Guatemala.
El lanzamiento de este corrido tumbado no solo representa un logro personal, sino también un avance dentro de la escena musical guatemalteca. Según la propia Maga del Valle, son menos de tres las mujeres en el país que han incursionado en este género, lo que convierte su propuesta en una apuesta innovadora.
Con una identidad fuerte, la artista busca posicionarse tanto a nivel nacional como internacional, llevando el sonido tumbado con sello chapín a nuevos públicos.
Lo que viene para Maga del Valle
Además del estreno digital, Maga del Valle adelantó que espera presentar el tema en vivo próximamente, con el objetivo de conectar directamente con su audiencia y seguir consolidando su carrera musical.
Con este lanzamiento, la chapina marca el inicio de una nueva etapa, apostando por un género en crecimiento y abriendo camino para más mujeres dentro de la música urbana en Guatemala.
El tema estará disponible a partir del 21 de abril en todas las plataformas digitales y en radios guatemaltecas como La Tronadora.