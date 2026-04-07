 Revés Judicial: Juez Desestima Acusaciones Contra Justin Baldoni
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Revés judicial para Blake Lively: Juez desestima acusaciones contra Justin Baldoni

En su fallo judicial, el magistrado Lewis J. Liman desestimó 10 de las 13 acusaciones vertidas por la actriz, entre ellas acoso, difamación y conspiración, y mantuvo las de incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias.

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Continúa la polémica entre Justin Baldoni y Blake Lively, Cortesía
Continúa la polémica entre Justin Baldoni y Blake Lively / FOTO: Cortesía

Un juez tomó una decisión determinante al desestimar la mayoría de las acusaciones que Blake Lively presentó contra Justin Baldoni en el contexto de una disputa legal que mantenía en vilo a la industria del entretenimiento. 

El tribunal resolvió que la mayoría de los cargos carecían de pruebas suficientes, lo que representa un giro significativo en la batalla judicial entre ambas figuras públicas.

La demanda inicial de Blake Lively incluía varias acusaciones que apuntaban a conductas inadecuadas y posibles daños a su imagen profesional.

Sin embargo, tras una revisión detallada de los argumentos y las evidencias presentadas, el juez determinó que la mayoría de estos señalamientos no cumplían con los requisitos legales para proceder.

Desde el inicio, el caso captó la atención debido a la popularidad tanto de Blake Lively como de Baldoni. La resolución reciente reduce notablemente el alcance de la disputa legal y limita las posibles consecuencias para el actor y productor.

El juez insistió en que las pruebas entregadas por el equipo legal de la actriz  no sustentaban la mayoría de los reclamos realizados en su querella.

Qué implicaba la demanda de ella

Blake Lively había presentado "múltiples acusaciones" que, según argumentó, derivaban de experiencias directas de interacción profesional con Baldoni.

Su equipo aducía afectaciones a su reputación y solicitaba reparaciones, junto con medidas para evitar presuntos daños futuros. 

Los cargos más graves centraban la atención mediática, ya que implicaban cuestiones de integridad personal y laboral, fundamentales para las carreras de ambos.

Durante el proceso, los abogados de Justin Baldoni defendieron vehementemente la postura de su cliente, catalogando los señalamientos como infundados y basados en percepciones erróneas. Tras el fallo judicial, el equipo legal de Baldoni celebró lo que consideran una reivindicación de la imagen pública del actor.

Por su parte, los representantes de Blake Lively señalaron que respetan la decisión judicial mientras evalúan los próximos pasos legales. El entorno de la actriz indicó que persiste en la búsqueda de justicia y que podría apelar algunos aspectos desestimados tras analizar el fallo en profundidad.

Revelan mensajes privados entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York publicó varios mensajes de texto entre la actriz y la superestrella del pop en los que discuten la disputa legal con el actor.

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