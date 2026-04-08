Familia de Chuck Norris denuncia videos falsos tras su muerte

La familia del legendario actor y experto en artes marciales Chuck Norris alzó la voz tras la circulación de múltiples videos generados con inteligencia artificial que difunden información falsa sobre su muerte y supuesto funeral.
A través de un comunicado, sus allegados alertaron sobre este contenido engañoso que ha comenzado a viralizarse en distintas plataformas, pidiendo al público no creer ni compartir este tipo de material.
Videos falsos y teorías sin sustento
Según explicó la familia, los videos creados con IA incluyen detalles completamente inventados sobre las circunstancias de su fallecimiento, su estado de salud previo e incluso sobre quiénes estuvieron presentes en sus últimos momentos.
Entre los contenidos más difundidos destacan montajes que muestran escenas falsas de su funeral, incluyendo la supuesta presencia de celebridades que nunca estuvieron ahí.
"Estas afirmaciones son completamente falsas", advirtieron, enfatizando que solo la información proveniente de fuentes oficiales debe ser considerada como verídica.
El llamado a la responsabilidad en redes
Ante la creciente difusión de este tipo de contenido, la familia hizo un llamado a la responsabilidad digital, pidiendo a los usuarios no compartir publicaciones que no provengan directamente de su círculo cercano o representantes oficiales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenido falso, especialmente cuando involucra a figuras públicas.
De qué falleció Chuck Norris
Chuck Norris falleció el pasado 19 de marzo de 2026 a los 86 años. Sin embargo, hasta el momento, su familia no ha detallado públicamente la causa exacta de su muerte, lo que ha contribuido a la proliferación de rumores y desinformación en redes sociales.
Nacido en 1940 en Oklahoma, Chuck Norris construyó una carrera que combinó su dominio en las artes marciales con el cine de acción.
Alcanzó fama internacional tras su participación en la película El furor del dragón junto a Bruce Lee, y posteriormente protagonizó una serie de éxitos en los años 80 que lo consolidaron como uno de los grandes íconos del género.
En televisión, su papel en Walker, Texas Ranger lo convirtió en una figura de culto, ampliando su legado a nuevas generaciones.
El peligro de la inteligencia artificial
El caso de Chuck Norris refleja una problemática creciente: el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear contenidos falsos que pueden confundir al público y afectar la memoria de figuras públicas.
Mientras su familia busca frenar la desinformación, el debate sobre los límites éticos de la tecnología vuelve a tomar fuerza, recordando la importancia de verificar la información antes de compartirla.