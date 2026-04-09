Mariazel reacciona a la filtración de sus fotos íntimas

Durante el último fin de semana, las redes sociales se vieron sacudidas por la supuesta filtración de imágenes íntimas de Mariazel, quien rápidamente aclaró que se trata de fotografías falsas generadas y alteradas con Inteligencia Artificial.
La polémica creció cuando varios usuarios compartieron en diferentes grupos fan y foros imágenes en las que presuntamente aparece Mariazel en atuendos sugestivos.
El contenido generó debates entre usuarios y desató una ola de comentarios, algunos de tono subido, lo que incrementó la discusión en torno a su autenticidad.
Mariazel, conocida por su participación en el programa "Me caigo de risa", decidió enfrentar públicamente la situación a través de su cuenta oficial de Instagram.
"En realidad alguien que se hace llamar tu seguidor no hace este tipo de cosas, modificando las fotos, alterando el cuerpo, porque evidentemente esta no soy yo", señaló la conductora.
Mostró su preocupación no sólo por la naturaleza de las imágenes sino por el impacto que este contenido provoca al difundir una versión distorsionada de su imagen.
La conductora hizo un llamado a la acción e invitó a sus seguidores a denunciar estas páginas y cuentas que comparten imágenes falsas.
"Y lo peor es que hay gente que sí se lo cree, y uno tiene que recibir comentarios que tienen que ver con publicaciones como estas y que no son reales. Si ven estas páginas y pueden hacerlo, denuncien".
¿Quién es Mariazel?
Mariazel ha construido una sólida carrera en la televisión mexicana, desempeñándose como conductora, actriz y creadora de contenido.
Saltó a la fama gracias a su trabajo en telenovelas y programas como "Lo que la gente cuenta", además de aparecer en producciones de Televisa. Su rostro se hizo aún más conocido con su integración al elenco de "Me caigo de risa", uno de los programas más exitosos de los últimos años.
Además, ha sido parte de las transmisiones deportivas de Televisa Deportes, lo que la consolidó como una de las personalidades favoritas del público.
Mariazel es admirada no solo por su talento en la conducción, sino por la cercanía y honestidad que mantiene con sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales.