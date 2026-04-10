Chad Michael Murray Adolescente: Impacto por Cirugía Estética

Una imagen escolar de Chad Michael Murray tomada antes de su lesión nasal sorprendió a millones en redes sociales, mostrando un rostro casi irreconocible.
El actor saltó a la fama en series como "One Tree Hill" y "Gilmore Girls". Además, protagonizó "La Nueva Cenicienta" al lado de Hilary Duff y "Un Viernes de Locos" junto a Lindsay Lohan, convirtiéndolo en un galán de los 2000.
La fotografía data de 1999, en los años previos a la notoriedad del actor, y ha generado debate sobre cómo la apariencia física puede transformarse tras un accidente.
En X y Reddit, la comparación entre la foto del anuario y los registros posteriores a la lesión nasal hizo que muchos usuarios se preguntaran si realmente se trata de la misma persona.
Los comentarios más frecuentes apuntan a la drástica diferencia en la estructura facial de Chad Michael Murray antes y después del incidente que, según confirmó el propio actor, marcó un antes y un después en su vida.
El accidente que cambió su rostro
Chad Michael Murray habló abiertamente sobre su lesión en entrevistas a lo largo de los años. En una charla con Entertainment Weekly, relató que a los 18 años, durante una pelea en un restaurante Burger King, tres personas lo agredieron y su nariz terminó desplazada hacia un costado de su cara.
"¿Qué podía hacer ante tres tipos?", se preguntó, rememorando la situación que necesitó atención médica inmediata.
De acuerdo con el actor, los médicos apenas lo atendieron de emergencia, realinearon su nariz sin realizar radiografías y efectuaron una corrección sencilla, rechazando que se tratara de una cirugía estética.
Chad Michael Murray insistió en que el objetivo de la intervención fue completamente funcional y nació como consecuencia del accidente.
El tema volvió a surgir en 2025, cuando Chad Michael Murray conversó con Newsweek y explicó que su nariz actual no le representa, ya que el procedimiento se limitó a colocar la estructura ósea en su sitio y estabilizarla.
Además de la agresión que derivó en la cirugía nasal, el actor narró en un pódcast realizado en 2025 que también vivió una crisis de salud importante a los 15 años.
"Mis intestinos se retorcieron y estuve hospitalizado dos meses y medio. Fue mucho. Perdí el 50 por ciento de mi sangre. Estuve al borde de la muerte", rememoró, dando cuenta de un historial médico complejo que marcó su juventud.