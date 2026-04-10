 Chad Michael Murray Adolescente: Impacto por Cirugía Estética
Farándula

Foto de Chad Michael Murray de adolescente deja en shock a sus fans por su evidente cirugía

El galán de "La Nueva Cenicienta" tuvo un accidente en su adolescencia que lo obligó a pasar por el quirófano y esas imágenes previas salen a la luz mostrando un evidente cambio físico, parece dos personas diferentes.

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Chad Michael Murray, Instagram
Chad Michael Murray / FOTO: Instagram

Una imagen escolar de Chad Michael Murray tomada antes de su lesión nasal sorprendió a millones en redes sociales, mostrando un rostro casi irreconocible.

El actor saltó a la fama en series como "One Tree Hill" y "Gilmore Girls". Además, protagonizó "La Nueva Cenicienta" al lado de Hilary Duff y "Un Viernes de Locos" junto a Lindsay Lohan, convirtiéndolo en un galán de los 2000.

La fotografía data de 1999, en los años previos a la notoriedad del actor, y ha generado debate sobre cómo la apariencia física puede transformarse tras un accidente.

En X y Reddit, la comparación entre la foto del anuario y los registros posteriores a la lesión nasal hizo que muchos usuarios se preguntaran si realmente se trata de la misma persona. 

Los comentarios más frecuentes apuntan a la drástica diferencia en la estructura facial de Chad Michael Murray antes y después del incidente que, según confirmó el propio actor, marcó un antes y un después en su vida.

El accidente que cambió su rostro

Chad Michael Murray habló abiertamente sobre su lesión en entrevistas a lo largo de los años. En una charla con Entertainment Weekly, relató que a los 18 años, durante una pelea en un restaurante Burger King, tres personas lo agredieron y su nariz terminó desplazada hacia un costado de su cara.

"¿Qué podía hacer ante tres tipos?", se preguntó, rememorando la situación que necesitó atención médica inmediata.

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Chad Michael Murray calendario - Instagram

De acuerdo con el actor, los médicos apenas lo atendieron de emergencia, realinearon su nariz sin realizar radiografías y efectuaron una corrección sencilla, rechazando que se tratara de una cirugía estética

Chad Michael Murray insistió en que el objetivo de la intervención fue completamente funcional y nació como consecuencia del accidente.

El tema volvió a surgir en 2025, cuando Chad Michael Murray conversó con Newsweek y explicó que su nariz actual no le representa, ya que el procedimiento se limitó a colocar la estructura ósea en su sitio y estabilizarla. 

Además de la agresión que derivó en la cirugía nasal, el actor narró en un pódcast realizado en 2025 que también vivió una crisis de salud importante a los 15 años.

"Mis intestinos se retorcieron y estuve hospitalizado dos meses y medio. Fue mucho. Perdí el 50 por ciento de mi sangre. Estuve al borde de la muerte", rememoró, dando cuenta de un historial médico complejo que marcó su juventud.

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