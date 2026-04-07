Dorismar: Impactante Cambio tras Mutilación de Nariz

Dorismar relató que tras una cirugía estética fallida, su vida cambió drásticamente. Con 50 años de edad, la actriz enfrentó una experiencia traumática cuando una intervención errónea le desfiguró la nariz.
La situación la llevó a buscar una solución fuera del país. Decidió viajar a Colombia, donde finalmente se sometió a una cirugía reconstructiva que, según cuenta, le devolvió tanto la confianza como su apariencia previa.
"Estoy muy feliz con los resultados, he vuelto a recuperar mi imagen acorde a la nariz que tenía. No puedo creer que todo está igual y hasta más bonita que antes. Pensé que habían terminado conmigo, con mi imagen y con mi carrera. Ahora vuelvo a sentirme bien, luego de esconderme 3 años de la prensa y, al mismo tiempo, trabajando como podía", compartió.
Dorismar, quien prefirió mantener su proceso en privado durante largo tiempo, habló sobre las consecuencias psicológicas del proceso.
Reveló que pasó por momentos de angustia y pérdida de autoestima tras ver el daño causado a su rostro, incluso llegando a aislarse y evitar la exposición pública.
"Me puse a llorar de felicidad. Por lo mal que había quedado, me afectó psicológicamente. No quería que nadie me viera. Me metí en un rollo y una pesadilla que ni te imaginas. Me arrepentí tanto de haberle hecho algo a mi nariz", confesó.
Tras la intervención reconstructiva, Dorismar explicó los pasos que han sido esenciales para asegurar su recuperación completa.
Alcanzó tres meses de cuidados rigurosos, evitando el sol directo, jacuzzis, saunas y ambientes con polvo, todo para evitar nuevos daños o alergias. Advirtió sobre la importancia de seguir las indicaciones médicas:
"Todavía no puedo estar directamente en los rayos de sol, meterme al jacuzzi ni saunas o tomar mucha agua. No debo estar cerca de donde haya mucho polvo o tierra, para evitar alergias".
Impacto en su carrera tras el accidente estético
A pesar de vivir meses complicados tras la mala intervención, Dorismar explicó que nunca detuvo sus actividades profesionales.
"No he parado nunca de trabajar. Así con mi rostro desfigurado trataba de cubrirlo con maquillaje. Traté de estar bonita. Afortunadamente, ya estoy segura, feliz y hasta llegan mejores proyectos", declaró, evidenciando que, aunque la situación afectó su confianza, no dejó que la marginara del medio artístico.
Dorismar contó que en 2023 buscó una sencilla rinoplastia para un pequeño retoque en el tabique nasal. Sin embargo, el procedimiento realizado estuvo plagado de complicaciones.
El primer doctor empeoró la condición de su nariz: el hueso quedó desfigurado y perdió casi todo el cartílago. En una segunda intervención intentaron corregir el daño, pero el tabique fue reducido en exceso y quedó curvo.
Ante el error, aplicaron un implante de relleno que agravó la situación, ya que su cuerpo lo rechazó y surgieron infecciones que causaron el colapso nasal. Un tercer intento tampoco recuperó el volumen y, meses después, la nariz colapsó finalmente, dejando una cicatriz muy visible en el rostro.
En diciembre, el doctor Froilán en Colombia realizó la cirugía que permitió a Dorismar recuperar la forma de su nariz y retomar su vida profesional y personal.