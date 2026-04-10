 Vida secreta del cuñado de Anahí: detalles impactantes revelados
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Revelan detalles de la vida secreta con hombres que llevaba el cuñado de Anahí

El periodista Javier Ceriani asegura que el vocalista de Matute le habría sido infiel a su esposa, la actriz Marichelo Puente, con varios hombres.

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Marichelo y Jorge, Instagram
Marichelo y Jorge / FOTO: Instagram

En medio de una creciente ola de rumores, Jorge D’Alessio y Marichelo Puente atraviesan una de las crisis matrimoniales más comentadas del momento.

El integrante de Matute reconoció públicamente que su relación con Marichelo enfrenta dificultades, aunque optó por reservarse los detalles, asegurando únicamente que están gestionando el problema en privado.

Las redes sociales jugaron un papel clave en la difusión del conflicto, luego de que usuarios notaran que Marichelo dejó de seguir a Jorge en Instagram.

Esta acción avivó especulaciones sobre una posible infidelidad, que ahora cobra mayor dimensión tras declaraciones del periodista Javier Ceriani.

Las declaraciones de Javier Ceriani

Javier Ceriani aportó detalles en una transmisión en YouTube, donde afirmó que Marichelo habría solicitado el divorcio luego de descubrir, supuestamente, que Jorge le fue infiel con varios hombres en Tulum.

Según Ceriani, la separación tendría relación directa con descubrimientos hechos por Marichelo en un departamento que la pareja adquirió para estar cerca de la familia de Lupita D’Alessio, pero donde Jorge supuestamente sostenía encuentros homosexuales.

El periodista aseguró: "Tiene que ver con lo que descubrió Marichelo cuando va a Tulum a un departamentito. Estoy en condiciones de confirmar que la separación tiene que ver con que Marichelo habría descubierto encuentros en el departamento de Tulum de su pareja, Jorge, homosexuales".

Ceriani añadió que integrantes de Matute estaban al tanto de las actividades de Jorge, y ese sería el motivo por el que Marichelo los dejó de seguir en redes sociales.

"Jorge D’Alessio era gay, homosexual, antes de casarse. Muchos gays se vuelven cristianos y afirman que Dios los vuelve a la heterosexualidad, según testimonios, y él decide ser monógamo y formar una familia con Marichelo, se involucra en el cristianismo. Después, se ‘desvía del camino’ y empieza a alejarse del cristianismo. Ella descubre que el departamento de Tulum queda cerca de un hombre con el que le gusta tener encuentros", sostuvo Ceriani.

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