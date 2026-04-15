Causa muerte de Dolly Martínez, estrella de Kilos Mortales

La historia de Dolly Martinez vuelve a conmocionar al público tras revelarse la causa de su fallecimiento. La joven, conocida por su participación en el reality "Kilos Mortales", murió a los 30 años luego de enfrentar graves complicaciones de salud derivadas de su condición.
De acuerdo con información confirmada por su familia, Dolly falleció a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva, luego de haber sido hospitalizada el 29 de marzo en Texas por acumulación de líquido en el corazón y los pulmones. Su estado se agravó rápidamente, por lo que fue inducida a un coma y conectada a un ventilador, sin lograr recuperarse.
¿Quién era Dolly Martínez?
Dolly Martínez se dio a conocer en la décima temporada del programa "My 600-lb Life", cuando tenía 25 años. Su historia impactó a la audiencia por la crudeza con la que habló sobre su adicción a la comida y sus problemas de salud mental.
En el reality, confesó que la comida era su principal refugio emocional, describiéndola como una forma de escapar de pensamientos oscuros. Durante su participación, llegó a pesar cerca de 593 libras (más de 260 kilos) y dependía incluso de oxígeno para poder respirar.
¿Por qué no le realizaron la cirugía bariátrica?
Uno de los momentos más duros de su historia fue cuando no logró calificar para la cirugía bariátrica, a pesar de haber iniciado un proceso de pérdida de peso.
Aunque logró bajar aproximadamente 40 libras, no cumplió con los requisitos médicos y emocionales exigidos por el programa y los especialistas, quienes evaluaban no solo el peso, sino también la estabilidad psicológica y el compromiso del paciente con el tratamiento.
Esto marcó un punto crítico en su proceso, ya que la cirugía representaba una esperanza para mejorar su calidad de vida.
Una historia marcada por la lucha
La vida de Dolly estuvo atravesada por múltiples dificultades, incluyendo problemas emocionales, episodios de depresión y situaciones personales complejas que influyeron en su relación con la comida.
Su paso por televisión dejó al descubierto no solo los desafíos físicos de la obesidad extrema, sino también el impacto emocional que muchas veces acompaña esta condición.
Dolor y despedida
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana a través de redes sociales, donde la describió como una persona amorosa, alegre y con una energía capaz de iluminar cualquier lugar.
Hoy, su historia queda como testimonio de una dura batalla contra la salud y como recordatorio de la importancia del apoyo integral —físico y emocional— para quienes enfrentan este tipo de enfermedades.
La muerte de Dolly Martínez se suma a otros casos de ex participantes del programa, evidenciando los riesgos que conlleva la obesidad severa y las complejidades detrás de cada historia.