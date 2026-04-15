 Sofía Vergara: la fan más sensual de Colombia en el Mundial
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Sofía Vergara, la fan más sensual de Colombia: su pasión por el Mundial conquista redes

Sofía Vergara vuelve a robar miradas... pero esta vez por su pasión futbolera. Entre fotos apoyando a Colombia y su reciente comercial del Mundial 2026, la actriz demuestra que es la fan más sensual de la selección.

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Sofía Vergara, Instagram
Sofía Vergara / FOTO: Instagram

La actriz colombiana Sofía Vergara ha vuelto a captar la atención mundial, esta vez no solo por su belleza, sino por su constante apoyo a la Selección Colombia en diferentes ediciones de la Copa Mundial de la FIFA.

A lo largo de los años, la barranquillera ha compartido en redes sociales diversas imágenes luciendo la camiseta de su país, especialmente durante torneos mundialistas, consolidándose como una de las figuras públicas más representativas del fanatismo colombiano.

Una fanática fiel de la Selección Colombia

Durante el Mundial de Brasil 2014, Sofía Vergara fue una de las celebridades más visibles apoyando a su selección, publicando fotografías y mensajes que rápidamente se viralizaron.

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Sofía Vergara - Redes sociales

Su entusiasmo por el fútbol no ha disminuido con el tiempo. En distintas ocasiones ha demostrado su orgullo por Colombia, convirtiéndose en una embajadora informal del país en escenarios internacionales.

Protagonista del Mundial 2026

La actriz también ha sido parte del ambiente mundialista actual. En 2026, protagonizó un comercial promocional junto al actor Owen Wilson para impulsar la cobertura del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta campaña, Sofía Vergara no solo mostró su carisma, sino que también destacó la importancia de vivir el fútbol en español, conectando con millones de fanáticos latinos alrededor del mundo.

¿Quién es Sofía Vergara?

Nacida en Barranquilla en 1972, Sofía Vergara es una de las actrices latinas más exitosas de Hollywood. Su salto a la fama internacional llegó con la serie "Modern Family", donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett, papel que le valió reconocimiento global.

Además de su carrera como actriz, también ha destacado como modelo, empresaria y presentadora, consolidándose como una de las figuras mejor pagadas de la televisión estadounidense.

A sus más de 50 años, Sofía Vergara continúa siendo considerada un ícono de belleza y estilo. Su presencia en redes sociales, donde comparte momentos personales, proyectos y fotografías, la mantiene vigente y cercana a sus seguidores.

Su figura, actitud y confianza la han convertido en un referente de elegancia y sensualidad, atributos que, combinados con su amor por el fútbol, la posicionan como una de las seguidoras más llamativas de la Selección Colombia.

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