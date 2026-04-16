Actriz de American Pie se une a OnlyFans tras divorcio

La actriz Shannon Elizabeth, recordada por su participación en la icónica película American Pie, ha vuelto a acaparar titulares tras anunciar su ingreso a la plataforma OnlyFans, en un giro inesperado en su carrera que coincide con su reciente divorcio.
La noticia ha generado reacciones encontradas entre sus seguidores y el público en general, no solo por su decisión profesional, sino también por el momento personal en el que ocurre.
Una nueva etapa tras el divorcio
De acuerdo con reportes, Shannon Elizabeth solicitó el divorcio de su esposo, Simon Borchert, un día antes de anunciar oficialmente su llegada a OnlyFans. Aunque la actriz no profundizó en los detalles de la separación, sí compartió reflexiones en redes sociales sobre nuevos comienzos y cambios en su vida.
Este contexto ha llevado a muchos a interpretar su decisión como una forma de reinvención personal y profesional tras cerrar un capítulo importante en su vida.
¿Por qué se une a OnlyFans?
La actriz explicó que su llegada a la plataforma responde a una necesidad de tener mayor control sobre su carrera. Durante años, señaló, su imagen y proyectos estuvieron bajo decisiones de terceros dentro de la industria de Hollywood.
Con OnlyFans, busca ofrecer contenido exclusivo, mostrar una faceta más personal y conectar directamente con sus seguidores, sin intermediarios. Según sus propias palabras, pretende compartir material detrás de cámaras y aspectos de su vida cotidiana que antes no podía mostrar.
¿Quién es Shannon Elizabeth?
Shannon Elizabeth alcanzó la fama a finales de los años 90 gracias a su papel en American Pie, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la cultura pop de la época.
Además de esa película, participó en producciones como Scary Movie y otros proyectos televisivos, consolidando una carrera que, aunque más discreta en los últimos años, la mantuvo presente en la memoria del público.
Actualmente, también es conocida por su trabajo como activista y por liderar una fundación enfocada en la protección de la vida silvestre en África, especialmente en Sudáfrica, donde reside gran parte del tiempo.
El debate en redes sociales
La decisión de unirse a OnlyFans ha generado un intenso debate. Mientras algunos usuarios apoyan su derecho a reinventarse y tomar el control de su imagen, otros cuestionan que una figura reconocida en Hollywood opte por este tipo de plataformas.
El tema también ha reavivado discusiones sobre la evolución de la industria del entretenimiento y las nuevas formas en que celebridades monetizan su contenido en la era digital.
Pese a las críticas, Shannon Elizabeth ha dejado claro que esta nueva etapa no reemplaza sus otras facetas, especialmente su compromiso con causas benéficas.
Su incursión en OnlyFans representa, según ha expresado, una oportunidad para explorar su independencia creativa y redefinir su relación con el público.