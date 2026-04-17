Invincible: ¡Los Viltrumitas enfrentan su hora de pagar!

La brutalidad sigue ahí, la sangre no se negocia y los dilemas morales regresan con peso, pero esta vez no se sienten como provocación sino como consecuencia, la calidad está al nivel de la primera temporada. La serie dejó de preguntar y empezó a cobrar. Esta serie para adultos nunca ha sido una apología a la violencia, al contrario, siempre hay una consecuencia, y por eso supera historias de súpers tipo Marvel.
@gabrielaranafuentes
Invincible Temporada 4: los Viltrumitas están cayendo y es merecido. 💀 Ningún poder es permanente. Omni-Man quiere redención... pero ¿se la merece después de todo lo que hizo? La serie ya no pregunta, cobra factura. Mark me desespera, pero luego recuerdo que es un adolescente. No es el héroe que necesitamos, es el que tenemos. La T4 corrigió el desvío de la T3. Vuelve a lo esencial: sangre, dilemas y consecuencias. El final es el 22 de abril. Si se vuelve blando y todo se perdona fácil, exploto. Nada de papá débil redimido. Que paguen. 🤬 ¿Tú perdonarías a Omni-Man? Te leo 👇 @invincible @primevideo Invincible InvincibleTemporada4 OmniMan MarkGrayson Viltrumitas Invencible PrimeVideo AnimacionAdultos SerieAnimada CriticaSerie FinalTemporada 22DeAbril NoAlPerdonFacil InvincibleSeason4♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes
Ningún poder es permanente
El mejor ejemplo está en los viltrumitas. Durante temporadas fueron la encarnación de una superioridad incuestionable, una élite biológica con derecho a dominar, una idea que ronda en todo el universo, un temor compartido entre todas las especies. Hoy esa idea se desmorona. Quedan pocos, su poder ya no es absoluto y la narrativa los expone a una humillación constante que no se siente gratuita, merecida y con creces. Hay una tesis clara: ningún poder es permanente. Esa caída no debilita el conflicto, lo vuelve más interesante, porque obliga a estos personajes a existir sin el mito que los sostenía. La violencia sigue, pero ahora tiene un matiz distinto: ya no es dominación, es resistencia. El imperio que decían ser ya solo es un resabio marchito.
En ese contexto, Omni-Man se convierte en el mayor problema moral de la serie. No por lo que es ahora, sino por lo que hizo. La narrativa parece empujarlo hacia una redención, pero el peso de sus actos no desaparece.
No se trata de entenderlo, eso ya ocurrió, era un supremacista, ya.. Está claro, ¿pero ahora qué hacemos con su arrepentimiento? Se trata de si puede ser perdonado, y la respuesta es incómoda, aunque no del todo. Ni por los personajes ni por quién mira la serie. La temporada juega con esa tensión sin resolverla, y ahí encuentra su mayor acierto. No hay forma limpia de cerrar esa deuda.
Mark hace poco era un adolescente, no hay que ser severos
Mientras tanto, Mark Grayson sigue siendo el punto más frágil del relato. Su falta de madurez desespera, pero no es incoherente. Es un joven enfrentando una escala de violencia que no tiene cómo procesar. Duda, falla, reacciona tarde. No es el héroe que la historia necesita, es el que tiene. Yo soy de los que se enoja con él, me llega a desesperar pero luego recuerdo su edad. Y esa limitación, lejos de ser un error, sostiene parte del conflicto. La serie no le permite crecer al ritmo que uno quisiera, y eso genera fricción, pero también verosimilitud dentro de su propio mundo. No es una serie de personajes perfectos o ideales, acá no hay un Superman absolutamente justo, Mark es el protagonista y es lo que tenemos.
El contraste con los viltrumitas es evidente. Ellos no dudan. No necesitan justificar nada. Su lógica es simple: son superiores, los demás no importan.
Esa ausencia de matices los vuelve más efectivos que cualquier antagonista anterior. No buscan empatía, no la necesitan. Su coherencia interna es lo que los hace funcionar, incluso cuando empiezan a caer. La humillación que sufren no los humaniza, los expone y como espectadores nos deleitamos.
Corrigieron la plana
La cuarta temporada corrige el desvío de la tercera, que se dispersó en subtramas que diluían el conflicto central. Aquí la serie regresa a lo esencial: Mark, su dilema y la amenaza viltrumita. Todo lo demás orbita alrededor. No elimina por completo las distracciones, pero las relega. El resultado es una narrativa más enfocada, más directa, menos interesada en expandirse.
Aun así, se siente un aire de epílogo. No porque la historia esté agotada, sino porque ya estableció sus reglas y ahora solo queda llevarlas hasta el final.
Y ese final tiene un riesgo claro: volverse blando. Convertir el sacrificio en redención automática, simplificar las consecuencias, cerrar con una lógica complaciente. La serie no necesita eso. Si algo ha demostrado es que su fuerza está en no perdonar fácilmente, en no suavizar el golpe. No necesitamos que Oliver sea superpoderoso, Nolan un padre débil defendido y Mark el hijo que perdona todo. No, no debe ser así.
Invincible no tiene que sorprender otra vez. Tiene que ser coherente con lo que construyó. Porque después de todo lo que rompió, lo único que no puede permitirse es salir indemne. Debe cerrar esta temporada por todo lo alto y así, la quinta temporada, que ya está confirmada, ser una genialidad, perdón por ser tan entusiasta.
@gabrielaranafuentes