The Boys: Diabolical! Columna de cine de Gabriel Arana

The Boys regresa con dos episodios que no buscan recuperar nada ni abrir nuevas capas; entran directo a un territorio donde la serie ya no necesita demostrar inteligencia, solo sostener su propia inercia. El cinismo sigue intacto, la violencia no pierde filo y el humor negro se mantiene como mecanismo de descarga, pero hay un cambio de fondo: lo que antes era sátira hoy se percibe como una extensión deformada de la realidad. Homelander niega hechos evidentes con el argumento de que todo puede ser manipulado o fabricado con IA, y esa lógica ya no se siente exagerada. La serie no sube el volumen; el mundo real se le acercó.
@gabrielaranafuentes
The Boys ya no quiere incomodar. Quiere cerrar el ciclo. 🦸♂️💥 Homelander niega hechos y dice que todo es IA manipulada… y ya no exageran, la realidad los alcanzó. 😳 Butcher ya no es antihéroe. Es solo venganza sin matices. ¿El problema? Gen V y Marie Moreau. Mary Sue total: sobrevive a Homelander sin explicación y aburre. 🙄 En cambio Ashley Barrett brilla: no deja de tener miedo. Esa contradicción la hace real. La serie no crece, solo ejecuta. Y ojo: no está mal. Solo que ya no sorprende. ¿Tú sigues viendo The Boys por inercia o por gusto? 👇gabrielarana gabrielaranafuentes tenésqueverla emisorasunidas TheBoys TheBoysTemporada5 Homelander Butcher GenV MarieMoreau MarySue CríticaSerie SeriesPrime TheBoysOpinión CierreDeCiclo Sátira PrimeVideo♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes
Homelander no evoluciona hacia algo nuevo, se reafirma en lo que siempre fue: una figura de poder sostenida por la necesidad de aprobación, un sujeto incapaz de procesar control absoluto sin descomponerse. Su soledad no lo humaniza, lo vuelve más peligroso. Y disculpas por la crueldad, pero soy de los que ríe cuando llora en soledad. No me sorprendería que en la vida real eso le pase a ese tipo de gente. Pero frente a él, Ashley Barrett opera desde otro eje. Su transformación no responde a ambición ni a redención, sino a supervivencia pura. Cada ascenso la expone más, cada decisión la acerca al colapso. Incluso cuando domina, tiembla.
Esa contradicción le da una densidad que la serie ya no busca en otros personajes, y por eso destaca: no porque cambie, sino porque nunca deja de tener miedo. Su personaje nos ha hecho reír demasiado y yo al menos ya empiezo a sentir pena por ella.
Billy ni a Antihéroe llega
En paralelo, Billy Butcher abandona cualquier rastro de ambigüedad. Ya no hay conflicto interno ni dilema moral; queda una sola línea: venganza. Esa reducción no es un fallo, es una consecuencia lógica de una historia que agotó sus matices y ahora se concentra en cerrar. Butcher no necesita complejidad porque su función ya no es explorar, es ejecutar. La serie entra en modo epílogo, y en ese terreno la profundidad estorba. No nos engañemos, nadie busca ni espera una redención de este sujeto.
Esa depuración también relega a A-Train y Starlight, cuyos cambios recientes no amplían el conflicto, lo diluyen. Han variado tanto que cualquier nueva transformación pierde peso. Siguen presentes, pero ya no importan. El relato se estrecha y asume que no necesita sostener un entramado coral para llegar al final. Lo mismo con Frenchy y Kimiko, quien al mejor estilode Mira quien habla, solo terminan como relleno.
Los forzados de Gen V
La inclusión de Gen V y personajes como Marie Moreau responde a otra lógica. No hay integración orgánica, hay expansión comercial. El contraste es evidente: un universo que cierra y otro que intenta abrirse con códigos distintos, menos complejos, más inmediatos. La interferencia no suma tensión, introduce ruido es una grupo de Mary Sue*, abajo explico por qué.
En lo técnico, la serie se mantiene sin desviaciones. Ritmo, montaje, violencia y humor siguen la misma línea que la consolidó. Funciona cerca del piloto automático, pero lo compensa con destellos puntuales que recuerdan por qué funcionó desde el inicio. No busca reinventarse porque no lo necesita. Ya estableció su lenguaje.
Lo que queda es una serie que entiende su estado. No intenta crecer, intenta terminar. Las cartas están sobre la mesa, los personajes definidos, el conflicto delimitado. La expectativa no está en el giro ni en la sorpresa, sino en la capacidad de cerrar sin traicionar lo construido. No hay espacio para discursos nuevos ni para adornos innecesarios. Solo queda ejecutar el final con coherencia.
*¿A Qué me refiero con Mary Sue?
Gen V. ese spinoff nauseabundo dividió a la audiencia. Yo estoy del lado que ni terminó de ver la serie de lo mala que es. Quiero detenerme un momento en esto. En el cine existe el término: Mary Sue, es un personaje femenino poco creíble por exceso de idealización: no tienen un arcos de evolución significativo, posee habilidades extraordinarias sin justificación narrativa sólida, distorsiona la trama y a los demás personajes para girar todo en torno a ella.
Suele ser un reflejo de la autocomplacencia del creador o una concesión comercial a demandas identitarias mal resueltas. Ejemplo claro: Rey en la trilogía secuela de Star Wars, donde domina la Fuerza y vence a oponentes entrenados sin explicación creíble, generando poca tensión dramática. Su opuesto funcional es Sarah Connor de Terminator.
Dicho lo anterior ese es el problema de Marie Moreau (Jaz Sinclair) no es creíble y por tanto aburre, sobrevive a un ataque directo de Homelander... sí como no. Pero debemos aceptar que la veremos en esta temporada. Hagamos las paces con ello.
@gabrielaranafuentes