Rapero D4vd relacionado con hallazgo de adolescente muerta

El nombre del cantante D4vd ha acaparado titulares a nivel internacional luego de que autoridades en Estados Unidos confirmaran su arresto en relación con la muerte de una adolescente cuyo cuerpo fue hallado en un vehículo registrado a su nombre.
El caso ha generado conmoción tanto por la gravedad de los hechos como por la popularidad del artista, quien hasta hace poco era considerado una de las promesas emergentes de la música.
¿Quién es D4vd?
D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, es un cantante y compositor estadounidense que alcanzó la fama en 2022 gracias a plataformas como TikTok. Sus canciones, especialmente "Romantic Homicide" y "Here With Me", se volvieron virales y le permitieron firmar con importantes sellos discográficos.
Con apenas 21 años, el artista logró posicionarse rápidamente en la industria musical, destacando por su estilo que mezcla indie, R&B y lo-fi, además de acumular millones de reproducciones en plataformas digitales.
El hallazgo que estremeció a Estados Unidos
La investigación comenzó tras el descubrimiento del cuerpo de una adolescente identificada como Celeste Rivas Hernández, quien había sido reportada como desaparecida desde 2024.
Sus restos fueron encontrados en septiembre de 2025 dentro de un automóvil —un Tesla— registrado a nombre del cantante, el cual había sido abandonado durante semanas en una zona de Hollywood Hills antes de ser remolcado a un depósito.
El hallazgo ocurrió luego de que trabajadores del lugar detectaran un fuerte olor proveniente del vehículo, lo que llevó a las autoridades a inspeccionarlo y descubrir el cuerpo en avanzado estado de descomposición.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría permanecido dentro del automóvil durante un periodo prolongado, lo que ha complicado determinar con precisión la causa de la muerte.
¿Qué se sabe sobre la muerte de la adolescente?
Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente la causa exacta de la muerte, ya que el caso continúa bajo investigación y existen restricciones legales sobre la difusión de los resultados forenses.
Sin embargo, el caso es tratado como un posible homicidio y ha sido asumido por unidades especializadas en delitos graves, lo que refleja la magnitud del hecho.
La joven había desaparecido más de un año antes del hallazgo, lo que ha intensificado las preguntas sobre lo ocurrido durante ese periodo y la posible relación entre la víctima y el cantante.
La situación legal del rapero
El artista fue arrestado por la policía de Los Ángeles y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza mientras el caso es revisado por la fiscalía.
Hasta ahora, no se han presentado cargos formales, y su defensa ha insistido en que no existe evidencia concluyente que lo vincule directamente con el crimen.
Las autoridades han señalado que la investigación continúa y que será la fiscalía quien determine si existen elementos suficientes para proceder judicialmente.
Un caso que sacude a la industria
El impacto del caso ha sido inmediato. La carrera de D4vd se ha visto afectada con cancelaciones de presentaciones y una fuerte atención mediática que ha puesto en pausa su ascenso en la industria musical.
El contraste entre su imagen pública como joven estrella emergente y la gravedad del caso ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.
Mientras tanto, familiares de la víctima exigen justicia y claridad sobre lo ocurrido, en un proceso que aún está lejos de concluir.