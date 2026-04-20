 Estrenos de Cine: Michael, Bluey y Más Películas Esta Semana
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Estrenos de cine de la semana: Michael, Bluey, El último depredador y más películas

La cartelera se renueva con historias para todos los gustos, desde animación familiar hasta intensos thrillers y dramas emotivos.

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Michael, Michael
Michael / FOTO: Michael

Los estrenos de cine de esta semana llegan con propuestas variadas que combinan entretenimiento, emoción y reflexión. Entre los títulos más esperados destacan producciones que van desde la música y la nostalgia, hasta historias de suspenso y aventuras animadas ideales para disfrutar en familia.

Esta película se adentra en la vida de una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial. El filme retrata los momentos más importantes de su carrera, su impacto cultural y los desafíos personales que marcaron su camino hacia la fama.

  • Bluey: Momentos de diversión con amigos

La popular serie animada da el salto a la pantalla grande con una recopilación de aventuras llenas de humor y enseñanzas. En esta entrega, Bluey y sus amigos viven experiencias que destacan la importancia de la amistad, la imaginación y el trabajo en equipo. La película es ideal para los más pequeños del hogar, pero también ofrece mensajes positivos que conectan con toda la familia.

  • Buena suerte, diviértete, no mueras

Este título presenta una historia intensa que mezcla acción y reflexión sobre las decisiones que marcan el destino de los personajes. La trama sigue a un protagonista que se enfrenta a situaciones límite mientras intenta sobrevivir en un entorno lleno de riesgos. La película aborda temas como la resiliencia, la presión social y la importancia de encontrar un propósito en medio de la adversidad.

Más estrenos que no te puedes perder

  • Cuando llega el otoño

Un drama cargado de emociones que explora los cambios que trae consigo el paso del tiempo. La historia se centra en personajes que enfrentan nuevas etapas de la vida, lidiando con recuerdos, despedidas y oportunidades de empezar de nuevo. La película destaca por su tono introspectivo y por retratar de forma sensible los vínculos humanos.

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El fandom ARMY en Guatemala vuelve a destacar en redes sociales tras viralizarse un video de enormes figuras de BTS.

  • El último depredador

El suspenso y la acción llegan con esta producción que sigue la historia de un cazador experto enfrentándose a una amenaza que pone en riesgo su supervivencia.

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