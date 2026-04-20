 Fallece Patrick Muldoon, actor de Melrose Place
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Muere Patrick Muldoon, actor de Melrose Place, a los 57 años

El actor Patrick Muldoon, recordado por su participación en la icónica serie Melrose Place, falleció de forma repentina a los 57 años, dejando consternados a sus fans.

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Patrick Muldoon, Redes sociales
Patrick Muldoon / FOTO: Redes sociales

El actor estadounidense Patrick Muldoon murió el pasado 19 de abril de 2026 a los 57 años. La noticia fue confirmada por su representante a la revista Variety, mientras que el medio Deadline detalló que su fallecimiento ocurrió de manera repentina tras sufrir un ataque cardíaco.

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Patrick Muldoon - Redes sociales

La inesperada partida del intérprete ha causado conmoción entre colegas, seguidores y fanáticos de la televisión que lo recuerdan por su carisma y presencia en pantalla.

¿Qué fue lo que le sucedió?

De acuerdo con información difundida por el portal TMZ, la hermana del actor, Shana Muldoon Zappa, relató los últimos momentos de su vida.

Según explicó, Patrick Muldoon se encontraba en su casa en Beverly Hills y, tras compartir un café con su pareja, decidió ducharse. Sin embargo, al notar que tardaba demasiado, su novia fue a buscarlo y lo encontró inconsciente en el piso del baño.

Paramédicos acudieron de inmediato al lugar e intentaron reanimarlo, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Todo apunta a que sufrió un infarto fulminante.

Trayectoria en televisión y cine

Patrick Muldoon construyó una sólida carrera en Hollywood, especialmente en la televisión. Uno de sus papeles más recordados fue en la serie Melrose Place, donde se ganó el reconocimiento del público durante los años 90.

También destacó por su participación en la popular telenovela estadounidense Days of Our Lives, donde interpretó a Austin Reed, uno de los personajes más queridos por los fans del género.

En cine, formó parte de producciones como Starship Troopers, consolidando su presencia tanto en la pantalla chica como en la grande.

A lo largo de su carrera, Muldoon se caracterizó por su versatilidad como actor, participando en dramas, comedias y películas de acción, lo que le permitió mantenerse vigente durante décadas.

Un legado que perdura

La muerte de Patrick Muldoon deja un vacío en la industria del entretenimiento, especialmente entre quienes crecieron viendo sus interpretaciones.

Su trabajo en producciones emblemáticas continuará siendo recordado por los fans, quienes hoy lamentan la partida de una figura que marcó una época en la televisión estadounidense.

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