 Filtran imágenes del asesinato en 'Sin senos sí hay paraíso'
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"Sin senos sí hay paraíso": filtran primeras imágenes del ataque contra miembros de la producción

En el material fílmico se observa cuando el joven diagnosticado con enfermedad mental se acercó a una persona, y sin mediar palabra, lo hirió mortalmente con arma blanca.

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Sin senos sí hay paraíso, Redes sociales
Sin senos sí hay paraíso / FOTO: Redes sociales

Millones de seguidores de "Sin senos sí hay paraíso 4" se han visto consternados por lo que sucedió en el set de filmación. Ahora se conocen las primeras imágenes de las cámaras de seguridad que confirman la versión entregada por las autoridades y parte del equipo audiovisual.

Según las imágenes audiovisuales difundidas por redes sociales, se observa el momento en el que el joven, vestido con sudadero negro y gorra roja, pasa justo al lado de quien sería el conductor de 45 años identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas.

Sin embargo, el atacante, una vez avanza unos cuantos pasos, decide regresar y atacar a su primera víctima causándole una herida mortal en el cuello, lo que activó la alerta en todo el equipo de producción.

El material ya se encuentra en manos de las autoridades que analizan la escena para determinar los móviles del triple asesinato.

Entretanto, en las imágenes se observa que, una vez el hombre identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, propina las lesiones al conductor, vigilantes y equipo técnico, entre ellos Nicolás Francisco Perdomo, salieron a defender al integrante de la producción.

En medio del forcejeo, Cubillos volvió a atacar a usar el arma blanca para atacar a Perdomo y según información brindada por medios colombianos, le habría propinado una herida contundente en el tórax que le ocasionó la muerte minutos después.

También se menciona sobre que otra persona de la producción sufrió heridas y que el personal por defensa propia asesinaron al agresor, Josué Cubillos. 

La versión de las autoridades

Por su parte, las autoridades descartaron la hipótesis de un robo y vincularon los hechos a un trastorno mental diagnosticado en el atacante, según el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El ataque se desencadenó a escasos metros de la avenida Circunvalar, donde el equipo de la serie grababa escenas y había instalado un set especial.

Los resultados del análisis policial están sustentados en más de 35 horas de grabaciones y testimonios. La Policía Metropolitana de Bogotá concluyó, según indicó el comandante, que "el ataque estuvo vinculado al estado mental del agresor", y no correspondió a un robo fallido.

Productora se pronuncia

Por su parte, la productora TIS Studios, responsable de la serie Sin senos sí hay paraíso, emitió un comunicado en el que confirmó que el episodio letal ocurrió fuera del set de grabación y fue causado por una persona ajena a la producción.

"TIS Studios ha permanecido en contacto constante con las familias de los dos miembros del equipo fallecidos, así como con un miembro adicional del equipo que resultó herido, a quienes se les ha brindado acompañamiento durante este difícil momento", resaltó la compañía en su pronunciamiento.

Protagonistas se pronuncian 

El suceso provocó reacciones inmediatas entre los protagonistas de la serie. La actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Silencio en el set. En memoria de los compañeros de SSHP que fallecieron hoy". El pronunciamiento fue replicado por Carolina Gaitán y Gregorio Pernía, quienes también expresaron su pesar.

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Carmen Villalobos - Redes sociales

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