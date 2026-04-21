 Patricia Valenzuela: Su Impactante Cambio Tras Explosión de Gas
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La actriz Patricia Valenzuela revela cómo quedó su rostro tras sobrevivir a explosión de gas

La actriz mexicana narra su aterradora experiencia luego de sufrir graves quemaduras tras un incidente doméstico en su nuevo departamento. *Imágenes sensibles

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Patricia Valenzuela, Instagram
Patricia Valenzuela / FOTO: Instagram

La actriz y creadora de contenido Patricia Valenzuela enfrentó recientemente una situación de alto riesgo tras una explosión de gas en su departamento, hecho que le causó graves quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

La artista, conocida también por su trabajo en proyectos digitales y por su presencia en redes sociales, relató con detalle la experiencia que cambió su vida drásticamente.

El accidente ocurrió solo un día después de mudarse a su nuevo hogar, cuando una fuga de gas pasó inadvertida tras la apertura de la llave general y una secundaria destinada a la secadora que no estaba conectada.

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Patricia Valenzuela - Instagram

Patricia Valenzuela comentó que percibió un olor extraño y, aunque notó que era gas, no le dio mayor importancia en un primer momento.

Poco después, la situación se tornó más grave. "Me senté en la sala a trabajar y al escuchar un ruido extraño intenté descubrir de dónde venía. De pronto, sentí que me quemaba", contó la actriz. 

La explosión, producida por la acumulación de gas en el ambiente, provocó quemaduras de primer y segundo grado en su rostro, manos y rodillas.

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Patricia Valenzuela - Instagram

Una de las vecinas de Patricia Valenzuela fue quien reaccionó de inmediato. La actriz relató que su vecina llamó a la ambulancia y a los bomberos mientras unos albañiles que se encontraban cerca actuaron rápido para apagar el fuego. "Siempre estuve consciente de todo", recordó sobre esos momentos de angustia.

En el hospital, los médicos revisaron las vías respiratorias debido a la exposición al gas y atendieron sus lesiones. Los doctores decidieron no hospitalizarla, ya que su evolución fue favorable y respondió bien a los tratamientos iniciales.

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Patricia Valenzuela - Instagram

Tratamiento y recuperación tras el accidente

Patricia Valenzuela compartió que siguió de forma rigurosa las indicaciones médicas, lo que facilitó su rápida recuperación. 

Recibió antibióticos, cremas especiales, gasas y analgésicos, además de baños de esponja para no exponer su piel dañada. También usó bloqueadores y acudió con una dermatóloga. Según contó, su piel "tiene ahora mucha más vida, está más suave y las manchas se han desvanecido significativamente".

Sobre el aspecto legal, la actriz decidió no emprender acciones contra el arrendador. Aunque identificó negligencia de su parte, explicó: 

"Estoy consciente de que es negligencia. Soy abogada, pero no deseo invertir tiempo y energía en un juicio. Afortunadamente, el dueño del departamento cubrió los gastos médicos".

La experiencia llevó a Valenzuela a replantear sus prioridades y actitud ante la vida. "Me dio mucho miedo. Ese día pensé: ‘no me quiero morir’. Esta difícil experiencia me hizo valorar más la vida y desarrollar miedo a la muerte", compartió. Ahora toma más precauciones y destacó que en su nuevo hogar ya cuenta con un detector de gas.

Patricia Valenzuela, además de actriz, es abogada y modelo. Actualmente se dedica a la creación de contenido para redes sociales, donde recibe buena respuesta del público. En su carrera artística, ha participado en diversas producciones para plataformas digitales, incluyendo:

  • Producciones de MYKA MEDIA para Facebook y YouTube
  • El cortometraje "Rigor mortis"
  • El especial navideño de la revista Tú (2025)
  • El proyecto "Cuando los ángeles caen" (2025-2026)
  • El cortometraje "La última noche" (2026)

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