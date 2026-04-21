 Rihanna presenta a su hija en W Magazine: Portada exclusiva
Farándula

Rihanna presenta a su hija en la portada de W Magazine

La cantante presentó a su hija Rocki Irish, marcando tendencia en moda con un pañal haute couture de Dior diseñado por ella.

Compartir:
Rihanna-2-1.jpg,
Rihanna-2-1.jpg / FOTO:

Rihanna sorprendió al mundo del espectáculo al posar por primera vez junto a su hija Rocki Irish para la portada de la edición Pop 2026 de W Magazine, reafirmando su influencia tanto en la industria de la moda como en el entretenimiento.

La artista originaria de Barbados eligió presentarse con Rocki vistiendo conjuntos a juego de Dior Haute Couture. La bebé, nacida el 13 de septiembre de 2025, tenía apenas siete meses durante la sesión fotográfica.

Rihanna lució un abrigo de alta costura, un sombrero lila y un extravagante collar con piedras preciosas en tonos púrpuras de la Colección Cartier.

Foto embed
Rihanna - Instagram

Por su parte, la pequeña Rocki llamó la atención al llevar un pañal exclusivo de Dior Haute Couture, acompañado de un delicado tocado blanco, pieza en cuyo diseño la propia Rihanna participó activamente.

Jonathan Anderson, director creativo de Dior, aseguró que "el pañal haute couture es definitivamente una primicia para Dior", destacando la capacidad de Rihanna para anticipar tendencias y desafiar los límites convencionales de la moda. El diseñador subrayó su total confianza en el criterio creativo de la cantante, a quien calificó como una visionaria en la industria.

Una familia ligada a la moda

El nexo entre la familia de Rihanna y la maison Dior es notable: los tres hijos del dúo —RZA, nacido en mayo de 2022; Riot, en febrero de 2023; y la recién presentada Rocki Irish— han lucido en distintas ocasiones piezas exclusivas de la marca.

De hecho, antes de la icónica portada, Rocki había hecho su primera aparición pública durante un paseo familiar por París, donde vistió un gorro vintage de Dior diseñado por John Galliano en 2002, así como un vestido plisado de la misma casa valorado en 800 dólares, acompañado de jeans y zapatillas.

Los hermanos mayores también han participado en desfiles y presentaciones luciendo versiones infantiles de la primera colección de menswear creada por Anderson para Dior.

Hasta el debut en la portada de la revista, Rihanna había mantenido a Rocki fuera del foco mediático, compartiendo solo una imagen de la recién nacida tras el parto, donde la bebé aparecía envuelta en lazos rosas y la cantante lucía joyas estimadas en 150 mil dólares.

En Portada

Tras no ser incluida en nómina, MP defiende trayectoria de Porrast
Nacionales

Tras no ser incluida en nómina, MP defiende trayectoria de Porras

12:08 PM, Abr 21
Gobierno amplía Estado de Prevención por 15 días en cinco departamentost
Nacionales

Gobierno amplía Estado de Prevención por 15 días en cinco departamentos

11:14 AM, Abr 21
Estudiantes universitarios se sumarán a movilización en la capitalt
Nacionales

Estudiantes universitarios se sumarán a movilización en la capital

01:07 PM, Abr 21
Real Madrid cumple en casa y vence al Deportivo Alavést
Deportes

Real Madrid cumple en casa y vence al Deportivo Alavés

03:35 PM, Abr 21
El histórico Leicester desciende a tercera divisiónt
Deportes

El histórico Leicester desciende a tercera división

03:02 PM, Abr 21

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos