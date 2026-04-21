Rihanna presenta a su hija en W Magazine: Portada exclusiva

Rihanna sorprendió al mundo del espectáculo al posar por primera vez junto a su hija Rocki Irish para la portada de la edición Pop 2026 de W Magazine, reafirmando su influencia tanto en la industria de la moda como en el entretenimiento.
La artista originaria de Barbados eligió presentarse con Rocki vistiendo conjuntos a juego de Dior Haute Couture. La bebé, nacida el 13 de septiembre de 2025, tenía apenas siete meses durante la sesión fotográfica.
Rihanna lució un abrigo de alta costura, un sombrero lila y un extravagante collar con piedras preciosas en tonos púrpuras de la Colección Cartier.
Por su parte, la pequeña Rocki llamó la atención al llevar un pañal exclusivo de Dior Haute Couture, acompañado de un delicado tocado blanco, pieza en cuyo diseño la propia Rihanna participó activamente.
Jonathan Anderson, director creativo de Dior, aseguró que "el pañal haute couture es definitivamente una primicia para Dior", destacando la capacidad de Rihanna para anticipar tendencias y desafiar los límites convencionales de la moda. El diseñador subrayó su total confianza en el criterio creativo de la cantante, a quien calificó como una visionaria en la industria.
Una familia ligada a la moda
El nexo entre la familia de Rihanna y la maison Dior es notable: los tres hijos del dúo —RZA, nacido en mayo de 2022; Riot, en febrero de 2023; y la recién presentada Rocki Irish— han lucido en distintas ocasiones piezas exclusivas de la marca.
De hecho, antes de la icónica portada, Rocki había hecho su primera aparición pública durante un paseo familiar por París, donde vistió un gorro vintage de Dior diseñado por John Galliano en 2002, así como un vestido plisado de la misma casa valorado en 800 dólares, acompañado de jeans y zapatillas.
Los hermanos mayores también han participado en desfiles y presentaciones luciendo versiones infantiles de la primera colección de menswear creada por Anderson para Dior.
Hasta el debut en la portada de la revista, Rihanna había mantenido a Rocki fuera del foco mediático, compartiendo solo una imagen de la recién nacida tras el parto, donde la bebé aparecía envuelta en lazos rosas y la cantante lucía joyas estimadas en 150 mil dólares.