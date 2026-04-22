Eric Dane y su lucha contra la ELA durante Euphoria

El legado de Eric Dane sigue conmoviendo a los fans tras la difusión de imágenes inéditas que muestran al actor grabando la tercera temporada de Euphoria. Cabe destacar que el famoso actor estadounidense grababa mientras enfrentaba una dura enfermedad.
Las recientes fotografías y videos detrás de cámaras han revelado uno de los momentos más emotivos en la historia de la serie. En el material, Dane aparece trabajando en el set junto al creador Sam Levinson, en medio de los primeros estragos de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2025.
El estreno de la tercera temporada de Euphoria, que llegó tras varios años de espera, no solo marcó el regreso de la historia, sino también un capítulo profundamente emocional para el elenco y los seguidores. La producción estuvo rodeada de pérdidas significativas, incluida la del propio Dane, quien falleció en febrero de 2026 a los 53 años.
A pesar de su diagnóstico, el actor logró completar sus escenas, lo que permitió que su personaje, Cal Jacobs, continuará presente en pantalla incluso después de su muerte. Este hecho ha sido considerado un acto de compromiso y profesionalismo que hoy es ampliamente reconocido por la industria y los fans.
Más del actor de Euphoria
Las imágenes difundidas recientemente muestran a un Dane visiblemente afectado físicamente, pero aún con la lucidez y el carisma que lo caracterizaban. Durante el rodaje, el equipo se adaptó a sus condiciones de salud, brindándole apoyo constante mientras la enfermedad avanzaba y afectaba su movilidad.
Uno de los detalles más impactantes revelados es cómo la producción ajustó el guion para proteger su desempeño en pantalla.
Debido a dificultades en el habla, conocidas como disartria, el director optó por integrar escenas en las que su personaje aparecía bebiendo, justificando así los cambios en su voz sin romper la narrativa. La tercera temporada, que se estrenó en abril de 2026, ha generado una fuerte reacción en redes sociales, especialmente por la carga emocional que representa la presencia del actor.