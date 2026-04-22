 Eric Dane y su lucha contra la ELA durante Euphoria
Farándula

Eric Dane grabó "Euphoria" mientras luchaba contra la ELA: salen a la luz impactantes imágenes del set

Lo que parecía un rodaje más de Euphoria terminó convirtiéndose en un testimonio de lucha y compromiso.

Compartir:
Euphoria, Euphoria
Euphoria / FOTO: Euphoria

El legado de Eric Dane sigue conmoviendo a los fans tras la difusión de imágenes inéditas que muestran al actor grabando la tercera temporada de Euphoria. Cabe destacar que el famoso actor estadounidense grababa mientras enfrentaba una dura enfermedad.

Las recientes fotografías y videos detrás de cámaras han revelado uno de los momentos más emotivos en la historia de la serie.  En el material, Dane aparece trabajando en el set junto al creador Sam Levinson, en medio de los primeros estragos de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2025.

El estreno de la tercera temporada de Euphoria, que llegó tras varios años de espera, no solo marcó el regreso de la historia, sino también un capítulo profundamente emocional para el elenco y los seguidores.  La producción estuvo rodeada de pérdidas significativas, incluida la del propio Dane, quien falleció en febrero de 2026 a los 53 años.

A pesar de su diagnóstico, el actor logró completar sus escenas, lo que permitió que su personaje, Cal Jacobs, continuará presente en pantalla incluso después de su muerte.  Este hecho ha sido considerado un acto de compromiso y profesionalismo que hoy es ampliamente reconocido por la industria y los fans.

Más del actor de Euphoria

Las imágenes difundidas recientemente muestran a un Dane visiblemente afectado físicamente, pero aún con la lucidez y el carisma que lo caracterizaban.  Durante el rodaje, el equipo se adaptó a sus condiciones de salud, brindándole apoyo constante mientras la enfermedad avanzaba y afectaba su movilidad.

Uno de los detalles más impactantes revelados es cómo la producción ajustó el guion para proteger su desempeño en pantalla.

Así luce actualmente Katherine, la madre de Michael Jackson, a sus 95 años

A sus 95 años, la madre del “Rey del Pop” reaparece en una imagen poco común que ha emocionado a fanáticos.

Debido a dificultades en el habla, conocidas como disartria, el director optó por integrar escenas en las que su personaje aparecía bebiendo, justificando así los cambios en su voz sin romper la narrativa. La tercera temporada, que se estrenó en abril de 2026, ha generado una fuerte reacción en redes sociales, especialmente por la carga emocional que representa la presencia del actor.

En Portada

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopcionest
Nacionales

CSJ rechaza solicitud de retiro de antejuicio contra Porras por caso de adopciones

04:05 PM, Abr 22
Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal generalt
Nacionales

Villeda espera un MP más sólido con el próximo fiscal general

02:14 PM, Abr 22
Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsionest
Nacionales

Golpe al crimen organizado: capturas, armas y evidencias tras operativo contra extorsiones

03:22 PM, Abr 22
Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedrot
Deportes

Condiciones climáticas obligan a reprogramar el Coatepeque vs. San Pedro

06:13 PM, Abr 22
Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League t
Deportes

Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League

05:34 PM, Abr 22

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad vialUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos