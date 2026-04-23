Causa de muerte de Celeste Rivas: Caso del rapero D4vd

La autopsia de Celeste Rivas Hernández, la adolescente hallada muerta en el vehículo de D4vd en Los Ángeles, reveló que falleció a consecuencia de múltiples heridas penetrantes, de acuerdo con un informe forense difundido recientemente y que había permanecido confidencial por meses a solicitud de las autoridades.
La joven de 14 años presentaba lesiones en el pecho y abdomen atribuidas, muy posiblemente, a objetos punzocortantes.
El informe, firmado en diciembre por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, señala que dos dedos de la mano izquierda le fueron amputados.
Un dato relevante es que en su dedo índice derecho tenía un tatuaje con la leyenda "Shhh...", similar al del artista d4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke.
Entre otros hallazgos, el informe indica que los restos desmembrados de Celeste Rivas fueron encontrados en septiembre pasado en el maletero de un Tesla abandonado en Hollywood Hills.
El auto fue remolcado a un depósito policial, donde un empleado detectó un fuerte olor y alertó a las autoridades. La joven había sido reportada como desaparecida en varias ocasiones desde principios de 2024.
Detalles sobre la relación y la investigación
Celeste y d4vd se mostraron juntos en una transmisión en vivo de Twitch en enero de 2024, y después los fotografiaron saliendo de un Tesla negro cerca de la casa de la víctima durante los meses siguientes.
En junio de ese año, fotografiaron a Celeste tras bambalinas en uno de los conciertos del cantante en Los Ángeles. La última vez que alguien vio a la joven fue cuando se dirigía a la residencia de d4vd en abril de 2025.
El fiscal de distrito, Nathan Hochman, sostiene que d4vd mantuvo una relación sexual con Celeste Rivas y la asesinó cuando ella amenazó con exponerlo, lo que podría afectar su carrera artística. La fiscalía formalizó cargos contra d4vd por homicidio en primer grado y otros delitos, aunque el cantante se declaró inocente.
El médico forense halló que brazos y piernas de la joven habían sido amputados y encontró fragmentos de plástico azul en las superficies de corte.
Asimismo, la patóloga forense Dra. Priya Banerjee, quien revisó el informe, explicó que las lesiones coincidían con apuñalamientos y que es probable que la desmembraran después de la muerte. Además, mencionó que, debido a la descomposición avanzada, no se pudo determinar la causa de algunas abrasiones encontradas en la piel.
El análisis también arrojó presencia de alcohol en el cuerpo de Celeste, pero no se pudo establecer si lo consumió o si fue producto de la descomposición. Los resultados generaron un profundo impacto emocional en los familiares, según manifestó el abogado de la familia, quien pidió privacidad y solidaridad en este momento difícil.
La acusación formal contra d4vd contempla homicidio agravado, abuso sexual continuado de menor y mutilación de restos humanos. El artista enfrenta la posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte si es declarado culpable.