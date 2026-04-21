Rapero d4vd acusado de asesinato de adolescente: detalles

El mundo de la música está en shock tras conocerse la acusación de asesinato que pesa sobre David Anthony Burke, mejor reconocido en la industria como D4vd.
A sus 21 años, el rapero estadounidense que conquistó plataformas digitales con el tema "Romantic Homicide" se encuentra frente a un escenario judicial sumamente grave, en el que podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
Los detalles del caso han causado indignación y asombro, incluso para los agentes policiales más experimentados en Los Ángeles.
Según información oficial, D4vd está formalmente acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de apenas 13 años que desapareció en 2024.
El hallazgo del cuerpo presenta un cuadro estremecedor: la joven fue encontrada descuartizada y en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante.
La investigación subraya circunstancias especialmente graves. La Fiscalía ha acusado a D4vd de cometer "actos sexuales obscenos y lascivos" con una menor de 14 años y de mutilar el cadáver, lo que suma cargos adicionales al expediente en su contra.
Las autoridades relataron que el vehículo permaneció estacionado por casi un mes en una exclusiva zona de Hollywood Hills hasta que el olor fétido delató la presencia del cuerpo, provocando la llamada de los vecinos y el posterior descubrimiento policial apenas un día antes del cumpleaños número 15 de la víctima.
Más detalles
De acuerdo con documentos judiciales presentados por Nathan Hochman ante un gran jurado del condado de Los Ángeles, los restos de la joven fueron hallados distribuidos en dos bolsas: una contenía la cabeza y el torso, y otra, los brazos y las piernas.
Tras ser vinculado públicamente al hallazgo del cuerpo, el cantante D4vd canceló las fechas restantes de su gira por Estados Unidos. Informes iniciales habían indicado que se encontraba cooperando con la investigación.
Por su parte, la familia de Rivas Hernández confirmó que asistirá a la audiencia judicial. Su abogado, Patrick Steinfeld, afirmó en un comunicado recogido por ABC News que "la familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y que su memoria sea honrada a lo largo de este proceso".
El padre de Celeste, Jesús Rivas, reaccionó con alivio ante la detención del cantante. "Gracias a Dios... justicia para Celeste", declaró según informó Steinfeld a TMZ.