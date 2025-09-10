 Hallan cuerpo desmembrado en auto de cantante d4vd
Farándula

Hallan cuerpo desmembrado dentro de vehículo del cantante D4vd

Mientras el cantante colabora con la investigación, marcas como Hollister y Crocs han retirado sus campañas promocionales con él hasta nuevo aviso.

Compartir:
Cantante D4vd, Instagram
Cantante D4vd / FOTO: Instagram

La policía de Los Ángeles investiga el hallazgo de un cuerpo desmembrado en estado de descomposición, ubicado dentro de una bolsa en el maletero delantero de un Tesla que pertenece al cantante D4vd.

El vehículo fue hallado abandonado en Hollywood Hills y trasladado a un depósito, donde empleados reportaron un fuerte olor fétido que alertó a las autoridades 

El automóvil está registrado a nombre de David Anthony Burke, mejor conocido como el cantante D4vd, de 20 años y originario de Texas. Se encuentra en plena gira mundial mientras coopera con la investigación.

Hasta ahora, no se le ha imputado ningún cargo ni señalado como sospechoso.

Detalles sobre la víctima

  • Se trató de una mujer, de estatura aproximada de 1.57 a 1.60 m, con cabello negro ondulado.
  • Vestía top tipo tubo, leggins negros, tenía un brazalete amarillo (o en forma de "W" según algunas fuentes) y aretes metálicos.
  • Portaba un tatuaje distintivo en el dedo índice derecho con la inscripción "Shhh".

Las autoridades tratan el hallazgo como un posible homicidio. Hasta el momento, no se ha identificado oficialmente a la víctima, y la causa exacta de muerte aún está pendiente de confirmación por parte del forense.

Policías y peritos trabajan en determinar cómo fue que el cuerpo terminó en dicho vehículo y por qué quedó abandonado en el lugar.

También interrogarán a personas vinculadas al cantante D4vd, así como examinarán posibles evidencias tanto dentro como alrededor del auto.

A pesar del caso, D4vd continúa con su gira, incluyendo un concierto próximo en Minneapolis, y se espera que se presente en Los Ángeles el 20 de septiembre.

Sin embargo, a raíz del escándalo, marcas como Hollister y Crocs han retirado sus campañas promocionales con el artista hasta nuevo aviso.

Foto embed
D4cd y Rosalía - Instagram

En Portada

Proyecto de Presupuesto 2026 es remitido a comisión de Finanzast
Nacionales

Proyecto de Presupuesto 2026 es remitido a comisión de Finanzas

07:14 AM, Sep 10
Arrestan a aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Kylian Mbappét
Deportes

Arrestan a aficionado del Oviedo por gestos racistas contra Kylian Mbappé

06:57 AM, Sep 10
FECI coordina operativo contra estructura dedicada al robo de propiedadest
Nacionales

FECI coordina operativo contra estructura dedicada al robo de propiedades

07:31 AM, Sep 10
Juez del caso Bolsonaro pide anular el proceso por incompetencia del Tribunal Supremot
Internacionales

Juez del caso Bolsonaro pide anular el proceso por "incompetencia" del Tribunal Supremo

08:24 AM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos