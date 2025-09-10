Hallan cuerpo desmembrado en auto de cantante d4vd

La policía de Los Ángeles investiga el hallazgo de un cuerpo desmembrado en estado de descomposición, ubicado dentro de una bolsa en el maletero delantero de un Tesla que pertenece al cantante D4vd.
El vehículo fue hallado abandonado en Hollywood Hills y trasladado a un depósito, donde empleados reportaron un fuerte olor fétido que alertó a las autoridades
El automóvil está registrado a nombre de David Anthony Burke, mejor conocido como el cantante D4vd, de 20 años y originario de Texas. Se encuentra en plena gira mundial mientras coopera con la investigación.
Hasta ahora, no se le ha imputado ningún cargo ni señalado como sospechoso.
Detalles sobre la víctima
- Se trató de una mujer, de estatura aproximada de 1.57 a 1.60 m, con cabello negro ondulado.
- Vestía top tipo tubo, leggins negros, tenía un brazalete amarillo (o en forma de "W" según algunas fuentes) y aretes metálicos.
- Portaba un tatuaje distintivo en el dedo índice derecho con la inscripción "Shhh".
Las autoridades tratan el hallazgo como un posible homicidio. Hasta el momento, no se ha identificado oficialmente a la víctima, y la causa exacta de muerte aún está pendiente de confirmación por parte del forense.
Policías y peritos trabajan en determinar cómo fue que el cuerpo terminó en dicho vehículo y por qué quedó abandonado en el lugar.
También interrogarán a personas vinculadas al cantante D4vd, así como examinarán posibles evidencias tanto dentro como alrededor del auto.
A pesar del caso, D4vd continúa con su gira, incluyendo un concierto próximo en Minneapolis, y se espera que se presente en Los Ángeles el 20 de septiembre.
Sin embargo, a raíz del escándalo, marcas como Hollister y Crocs han retirado sus campañas promocionales con el artista hasta nuevo aviso.