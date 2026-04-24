Rally del Libro 2026: Gana Premios Visitando Librerías

Guatemala te invita a vivir una experiencia diferente y especial con la llegada del Rally del Libro 2026, un evento que invita a los lectores a recorrer diversas librerías en Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala durante la semana del 20 al 26 de abril.
Esta actividad, enmarcada en las celebraciones del Día del Libro, incentiva a los aficionados de la lectura a visitar librerías independientes mientras participan por premios especiales.
El Rally del Libro 2026 se conecta con la iniciativa internacional Global Book Crawl, un proyecto en el que librerías de distintos continentes se unen para fomentar el hábito de la lectura y acercar a la comunidad a los espacios culturales que ofrecen los libros.
Guatemala, sumándose a ciudades de Europa, Oceanía y América, hará parte de este recorrido literario que se celebra simultáneamente en todo el mundo.
Participar en el rally es sencillo y gratuito, ya que no se requiere inscripción previa. Las librerías participantes entregarán un pasaporte exclusivo a cada visitante durante la semana del evento. El objetivo es que cada persona obtenga al menos tres sellos de diferentes librerías, los cuales se colocan en el pasaporte al visitar los establecimientos adheridos.
Para formar parte del sorteo de premios, los participantes deberán tomar fotografías de sus pasaportes sellados y enviarlas, junto con su nombre y datos, a través de las redes sociales de FILGUA. Además, se recomienda que los lectores se tomen una foto con su pasaporte identificado en cada librería que visiten para darle mayor validez y color al proceso.
Librerías participantes
- De Museo
- Fondo de Cultura Económica
- Kitapenas
- Librefem
- Librería El Tuerto
- Piedrasanta
- Librería San Pablo
- Librería Sophos
- Rayuela
Estas librerías serán el punto de encuentro para los amantes de los libros, quienes podrán acercarse, recorrer los espacios y descubrir todo lo que ofrecen estos centros culturales, más allá de la venta de literatura.
Premios y dinámica
El principal atractivo para quienes se animen a recorrer las librerías es la posibilidad de ganar vales de regalo de Q1,000 y Q400, que podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos participantes. La organización, a cargo de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) y la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA), busca estimular la lectura con incentivos directos y una dinámica ágil.
La actividad se realizará durante la misma semana en que se conmemora el Día del Libro, el 23 de abril, permitiendo que más personas se sumen y aprovechen la oportunidad de explorar nuevas historias mientras colaboran con el crecimiento de la comunidad lectora.
El Rally del Libro 2026 está pensado como un espacio accesible e incluyente, donde cualquier persona puede participar, sin costos adicionales ni procesos complicados. La consigna es simple: visitas, sellos, fotos y la motivación de formar parte de una celebración mundial del libro.