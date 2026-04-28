 Cristian Castro revela romance con joven artista: ¿quién es?
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Cristian Castro anuncia romance con joven artista casi 20 años menor que él, ¿de quién se trata?

El cantante mexicano reanuda su vida amorosa generando controversia por la diferencia de edad y tras su reciente separación de Mariela Sánchez.

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Cristian Castro, Instagram
Cristian Castro / FOTO: Instagram

Cristian Castro sorprendió recientemente al confirmar su nueva relación sentimental con una joven artista y empresaria, 18 años menor que él, apenas meses después de poner fin a su mediática historia de amor con Mariela Sánchez

El intérprete mexicano, conocido por mantener su vida privada bajo perfil, decidió cambiar la narrativa y dar a conocer públicamente este nuevo romance, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó diversas reacciones entre fanáticos y medios.

La noticia de este nuevo vínculo se dio a conocer a través de una publicación en las redes sociales de Victoria Kühne, quien compartió una fotografía abrazada de Cristian Castro durante su estancia en Nueva York.

En la publicación escribió frases como "Con mi amor en Nueva York" y "Revelación de novio", confirmando oficialmente lo que ya era un fuerte rumor: ambos disfrutan de una etapa romántica.

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Cristian Castro y su novia - Instagram

Victoria Kühne no sólo es reconocida por su reciente relación con Cristian Castro, sino también por su trayectoria dentro de la industria musical.

Desde los 14 años, la joven incursionó en diversas disciplinas artísticas, lo que le permitió consolidarse como una figura multifacética y visionaria.

Actualmente, Kühne dirige una importante discográfica de gran relevancia en el sector, empresa fundada por su propia familia.

Su rol combina la gestión empresarial con la detección y desarrollo de nuevos talentos musicales, posicionándola como un referente en el ámbito musical mexicano. Además, se distingue como una artista prolífica, cuya creatividad ha quedado plasmada en diferentes proyectos.

Fin de la historia con Mariela Sánchez

Cristian Castro y la empresaria argentina vivieron una relación marcada por altibajos, separaciones y reconciliaciones públicas.

Su historia comenzó en 2023 tras conocerse por redes sociales y rápidamente acapararon la atención mediática. A inicios de 2024 enfrentaron su primer quiebre, aunque sólo semanas después retomaron su romance.

Sin embargo, audios filtrados, donde Mariela hablaba de forma negativa sobre Cristian Castro, su entorno y sus seguidores, pusieron en duda la estabilidad de la pareja y derivaron en una nueva separación.

Pese a estos episodios, en agosto de 2024 apostaron otra vez por el amor. Finalmente, en los primeros meses de 2025, Cristian Castro puso punto final a la relación, incluso después de dejarse ver juntos en redes durante un evento musical.

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Cristian Castro - Instagram

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